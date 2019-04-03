بوتفليقة يستقيل تحت ضغط الشارع والجيش



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أخطر الرئیس الجزائري عبد العزيز بوتفلیقة رسمیاً،مساء أمس الثلاثاء، رئیس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئیساً للجمهورية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن رئاسة الجمهورية، وأعلن بوتفليقة، في بيان، أنه قدم استقالته لتهدئة نفوس الجزائريين وعقولهم، مؤكدا أن استقالته تأتي من إيمانه بجزائر عزيزة كريمة، وتجنبا لتحول الوضع الراهن إلى انزلاقات وخيمة، فيما بدأ الجزائريون يخرجون إلى الشوارع، احتقالا بالقرار.

وسيتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، مهام رئيس الدولة، بعد استقالة بوتفليقة، طبقا للمادة 102 من الدستور الجزائري.

وكان الجيش الجزائري،طالب أمس ، بالتطبيق الفوري للدستور، وعدم تضييع المزيد من الوقت.

وقال بيان للجيش في ختام اجتماع يندرج في إطار متابعة التطورات المرتبطة بالاقتراح الذي تقدم به الجيش الوطني الشعبي، الرامي إلى تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور ترأسه رئيس الأركان نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، مساء أمس، وضم كلاً من قادة القوات وقادة النواحي العسكرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورئيسي دائرتي أركان الجيش، .إنه «لا مجال لتضييع المزيد من الوقت، ولا يمكن السكوت عن المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد البلاد من قبل عصابة امتهنت الغش والخداع في حق الشعب».

وأضاف: «يجب مباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة»، مؤكداً أن «أي حل يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلاً».

وأشار البيان إلى أن «بيان الرئاسة، يوم أمس الأول، الاثنين بشأن استقالة عبدالعزيز بوتفليقة صدر عن جهات غير دستورية»، رافضاً «أي قرارات تتعلق بالمرحلة الانتقالية تصدر عن جهات غير دستورية».

وأعرب الجيش عن تأييده مطالب الشعب، وتطلعاته المشروعة، لافتاً إلى أن «مخططات مشبوهة ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد ودفعها للفراغ الدستوري»، متابعاً بالقول: «سنحمي الشعب من «العصابة» التي استولت على مقدراته بغير حق».

وأكد قايد صالح أنه تابع عن كثب تلك المسيرات السلمية، التي خرج فيها الشعب الجزائري رافعاً مطالب مشروعة، وأشاد بالسلوك الحضاري والمستوى الراقي للوعي والنضج الذي أبانه الشعب الجزائري، طيلة هذه المسيرات.

وتطرق رئيس أركان الجيش ، إلى «عمليات النهب التي عاشتها البلاد، وتبذير مقدراتها الاقتصادية والمالية»، قائلا: «كيف تمكنت هذه العصابة من تكوين ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة؟».وكان قوى من المعارضة، أمس، أعلنت أمس رفضها ما وصفته ب«تعنت السلطة وإصرارها على البقاء في الحكم، رغم أن الشعب قال كلمته». واعتبرت قوى المعارضة في اجتماعها، أمس، أن الشعب «عبر عن إرادته في أن يمارس سيادته كاملة غير منقوصة، ورسم مستقبله بنفسه»، مشيرة إلى أنه «عبّر عن سحبه الثقة من السلطة القائمة».

وقالت إن السلطة «فقدت شرعيتها منذ 22 فبراير»، معتبرة أن «استمرارها تعسفي». واعتبرت، أن «الحكومة والبيان الرئاسي المزعوم غير شرعي، وغير دستوري».

في أثناء ذلك، نظم مئات من الطلبة الجزائريين مسيرة، أمس، في العاصمة الجزائر.

وقال المحامي مصطفى بوشاشي، أحد زعماء الاحتجاجات، أمس، إن قرار بوتفليقة التنحي بحلول 28 الجاري لن يغير من الأمر شيئاً، وإن الاحتجاجات مستمرة. (وكالات)