شهيدان وأربعة جرحى برصاص الاحتلال في القدس وغزة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رام الله:”الخليج 365”، وكالات:

استشهد فلسطينيان، أمس، أحدهم متأثرا بجروحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال «الإسرائيلي» في يوم الأرض السبت الماضي، وآخر في مخيم قلنديا للاجئين، شمال مدينة القدس المحتلة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن محمد علي دار عدوان، (23 عاماً)، استشهد برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا، وأضافت أنه وصلت إلى المستشفى 3 إصابات، إحداها متوسطة برصاص حي في الفخذ، صباح أمس، ولاحقاً وصل طفل إلى المستشفى جراء إصابته برصاصة مطاطية في رأسه خلال تشييع الشهيد عدوان. وكانت مواجهات اندلعت في قلنديا بعد اقتحام قوات الاحتلال المخيم. وأفاد شهود عيان أن الاحتلال أطلق الرصاص بكثافة ومن مسافة قريبة على الشبان الفلسطينيين.

اعتقل جيش الاحتلال ليل الثلاثاء، القيادي في حركة «حماس» في الضفة الغربية وعضو المجلس التشريعي (السابق) حسن يوسف، وفق ما أفادت به المتحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني، أماني سراحنة.

ونفذ جيش الاحتلال ليل الثلاثاء، حملة اعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة طالت 10 فلسطينيين، بحسب النادي الذي يتابع أوضاع الأسرى في السجون «الإسرائيلية». وقالت سراحنة إن يوسف (64 عاماً) سبق أن اعتُقل عشرات المرات، وأمضى ما مجموعه 20 عاماً تقريباً في سجون الاحتلال. وأطلق سراحه في المرة الأخيرة في أواخر العام 2018 بعد أن أمضى عشرة أشهر في الاعتقال الإداري. وشغل يوسف أكثر من مرة منصب الناطق باسم حركة «حماس» في الضفة الغربية، وشارك في لقاءات مع القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية ممثلاً عن الحركة.

وهدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس مبنى سكنياً من طابقين بمخيم شعفاط وسط القدس، وجاء الهدم بحجة البناء من دون ترخيص، واقتحمت قوات كبيرة من جنود الاحتلال، تُساندها طائرة مروحية، المنطقة من جهة ضاحية رأس خميس بمخيم شعفاط، وانتشر الجنود بالشوارع والطرقات قبل أن تشرع الجرافات بهدم المبنى السكني لعائلة حوشية المقدسية، ».

وهدمت جرافات الاحتلال، مبنى في منطقة بير عونة في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال برفقة الجرافات اقتحمت منطقة بير عونة وسط اجراءات وتدابير أمنية مكثفة. وأضافت المصادر أن الجرافات شرعت في هدم منزل المحامية باسمة عيسى بحجة عدم الترخيص.

وأصيب عدد من الطلبة والهيئة التدريسية في مدرسة الخليل الأساسية بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع. وأفادت مصادر تعليمية بأن جنود الاحتلال قاموا بإطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي باتجاه المدرسة والطلبة، وقد تم نقل عدد من المصابين بحالات اختناق إلى مستشفى «محمد علي المحتسب» للعلاج.

في الأثناء، ضخت الزوارق الحربية «الإسرائيلية»، المياه العادمة صوب قوارب الصيادين الفلسطينيين ببحر المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات «إسرائيلية» أغارت على قطاع غزة من دون وقوع إصابات. وذكرت المصادر أن طائرات استطلاع «إسرائيلية» من دون طيار استهدفت بصاروخين تجمعاً لمتظاهرين على أطراف شرق مدينة غزة.