21 مشاركاً في البرنامج التدريبي للجناح الوطني بالبندقية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجناح الوطني للإمارات في بينالي البندقية عن اختيار 21 متدرباً للمشاركة في برنامج التدريب في البندقية للعام الجاري. ويتيح هذا البرنامج التدريبي السنوي الفرصة للمتدربين لاكتساب خبرات عملية، حيث يُكلفون على مدار شهر كامل بمهمة الإشراف اليومي على معرض الجناح في البينالي، ويشهد المعرض، الذي يشرف عليه القيّمان الفنيّان سام بروديل وتيل فيلراث، هذا العام مشاركة الشاعرة والمخرجة الحائزة على العديد من الجوائز نجوم الغانم بعمل فني مكون من تجهيز فيديو خاص بالموقع.

و قالت ليلى بن بريك، مدير التنسيق في الجناح: «في ظل تطوّر المشهد الثقافي في المنطقة، فإنه من المهم أن تعمل المؤسسات الوطنية على تزويد الشباب بالأدوات والمهارات اللازمة لإطلاق العنان لقدراتهم وتأهيلهم لقيادة المستقبل. ويتمثّل هدف برنامج التدريب في توفير تدريب أساسي وفرص قيّمة للمتدربين وترسيخ مكانته كمنصّة انطلاق نحو خوض غمار العمل، حيث التحق العديد من الذين تخرجوا من البرنامج بالعمل لدى أبرز المؤسسات الثقافية والحكومية في دولة الإمارات».

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وقد استقطب الجناح الوطني أكثر من 180 متدرباً منذ عام 2009، وقدم العديد منهم مساهمات بارزة في مجال الفنون والعمارة والثقافة والعلاقات الدولية والمجال الدبلوماسي.

ومن جانبها، قالت أمل الخاجة، منسقة التقييم الفني لدى مؤسسة الشارقة للفنون، وهي إحدى المتدربات في البرنامج عام 2015: «يمثّل التدريب في البندقية فرصة لخوض تجربة عملية واكتساب الخبرة من خلال العمل في بينالي البندقية، الذي يُعد أبرز الفعاليات المرموقة في المشهد الثقافي، وخصوصاً في الجناح الوطني لدولة الإمارات. ولطالما اعتبر هذا البرنامج محطة أساسية في تطوير المهارات المهنية، خاصةً وأنه كان نقطة الانطلاقة في مسيرتي المهنية وتجربة لا تُنسى في تعزيز حصيلتي المعرفية واكتشاف آفاق جديدة».

والمتدربون في البرنامج هم: آمنة البنا، أميرة العوضي، باسل الطاهر، حسانة عارف، خولة المهيري، رنين زعترة، زهور الصايغ، سارة البلوشي، سلمى الشامسي، شيخة المازمي، عائشة الحداد، عائشة الياسي، عالية العوضي، عفراء الزرعوني، فاطمة البادي، محمد الشامسي، مريم الزياني، مريم المناعي، ميثاء السعيدي، نور الهرمودي، ويوسف عباس.