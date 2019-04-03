مؤشر دبي يخترق 2700 نقطة في ثانية جلسات إبريل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

واصل سوق دبي المالي انطلاقته القوية في ثاني جلسات إبريل/‏ نيسان، مخترقاً مستويات مقاومة جديدة، مع كسره حاجز 2700 نقطة، في ظل مزيد من التألق لـ«إعمار العقارية»، و«الإمارات دبي الوطني» وغيرها ، التي تعززت أسعار بعضها بفعل الشراء الأجنبي والمؤسساتي.

نجح سهم «إعمار العقارية» في الإغلاق عند 5.13 درهم وهو أعلى سعر له منذ منتصف نوفمبر 2018، واستحوذ على تداولات بقيمة 94.6 مليون درهم وصعد على إثرها السهم بنسبة 3.22%.

كما أغلق «الإمارات دبي الوطني» على ارتفاع 2.38% عند 10.75 درهم، وبتداولات بلغت 28.6 مليون درهم.

وفي أبوظبي، تماسكت أسهم البنوك والعقارات، بمؤشر السوق، عند 5053 نقطة، وذلك مع ارتفاع ارتفاع «أبوظبي الأول» و«الاتحاد الوطني»، و«أبوظبي الإسلامي».

وصعدت السيولة الإجمالية في السوقين إلى 534.3 مليون درهم، منها 359.13 مليون درهم في دبي، و175.17 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 282.42 مليون سهم، توزعت بواقع 221.18 مليون سهم في دبي، و61.24 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 49 شركة، وارتفعت أسعار 29 شركة، فيما تراجعت أسعار 16 شركة، وجاء ذلك عبر 5184 صفقة.

جاء ذلك مع انفراد المستثمرين الأجانب (غير العرب) بالشراء في السوقين بحصيلة شراء 64 مليون درهم (45.2 مليون درهم في دبي، و18.8 مليون درهم في أبوظبي).

وحصد مؤشر سوق دبي مكاسب بنسبة 1.22% عند مستوى 2729.86 نقطة، معززاً بمكاسب أسهم العقار والبنوك والاستثمار والنقل والسلع والتأمين.

وارتفع قطاع العقار بنسبة 1.62% بفعل الدعم من «إعمار العقارية» مع ارتفاع «أرابتك» 0.47%، و«ديار» 0.57%.

وزاد قطاع البنوك بنسبة 1.31% بعد ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.41%، إلى جانب «الإمارات دبي الوطني».

كما ارتفع قطاع الاستثمار 0.7% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.71% و«شعاع كابيتال» 7.02%.

وزاد قطاع النقل بنسبة 1.11% مع نمو سهم «العربية للطيران» 2.45% و«أرامكس» 0.63%.

وتماسك مؤشر سوق أبوظبي قرب إغلاقه السابق 5053.51 نقطة، بعد تراجعه الهامشي 0.04%، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والطاقة والسلع.

وارتفع قطاع البنوك 0.21% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.13%، و«الاتحاد الوطني» 1.51%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.92% في مقابل انخفاض «أبوظبي التجاري» بنسبة 0.11%.

وزاد قطاع العقار 1.17% بعد ارتفاع «الدار» 1.12% و«إشراق» 1.35%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.68%.

وصعد قطاع الطاقة بنسبة 2.28% معززاً بمكاسب «أدنوك للتوزيع» 4.05% و«دانة غاز» 2.06%. وتعرض قطاع الاتصالات لضغوط تراجعت به 1.32% نتيجة تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وفي سوق دبي، حصد سهم «إعمار العقارية» أعلى نسبة سيولة، تلاه «دبي الإسلامي»، بتداولات بنحو 54 مليون درهم، مغلقاً عند 4.9 درهم، ثم سهم «الإمارات دبي الوطني».

وعلى صعيد التداولات في سوق العاصمة، استقطب «أبوظبي الأول» 46.5 مليون درهم، ليغلق عند 15.14 درهم، تلاه سهم «الدار» بتداولات ب30.5 مليون درهم، مغلقاً عند 1.81 درهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة 30.5 مليون درهم، وأغلق عند 9.25 درهم.

وسجل سهم «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» الارتفاع الأكثر في سوق دبي، بنسبة 10.59% وأغلق عند 4.7 درهم، وفي المقابل، سجل سهم «المدينة للتمويل» الانخفاض الأكثر بنسبة 5.45% إلى 0.26 درهم. وفي أبوظبي، كان الارتفاع الأكثر من نصيب«أدنوك للتوزيع»، وزاد 4.05% ليغلق عند 2.31 درهم، وفي المقابل، جاء سهم «الواحة كابيتال» في مقدمة المتراجعين، بنسبة 4.1% مغلقاً عند 1.17 درهم.

وعزز المستثمرون الأجانب مشترياتهم في سوق الإمارات بجلسة الأمس، بصافي استثمار بلغ 64 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 64 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 3.6 مليون درهم محصلة بيع العرب، و7.97 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و52.4 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

واتجهت المحافظ نحو المزيد من الشراء، بصافي استثمار بلغ 43 مليون درهم محصلة شراء، منها 29.7 مليون درهم في دبي، و13.3 مليون درهم في أبوظبي. وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 43 مليون درهم محصلة بيع، منها 29.7 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و13.3 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.