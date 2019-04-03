«غرفة الشارقة» تعزز ثقافة ريادة الأعمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء:”الخليج 365”

انطلاقاً من حرص «غرفة الشارقة» على تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين صفوف الشباب المواطن من الجنسين وتحفيزهم على إقامة مشاريع خاصة بهم، نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة في فرعها بمدينة كلباء دورة تدريبية بعنوان «التأسيس الذكي والإدارة الناجحة للمشاريع الريادية». بمشاركة 50 شخصاً من رواد الأعمال والمهتمين بقطاع الاستثمار والتجارة في منطقة كلباء وما حولها.

وشملت محاور الدورة التي قدمها المستشار والإعلامي هزاع إبراهيم المنصوري، عضو مجلس إدارة رواد الأعمال، مدير عام مجموعة السيف، تدريب المشاركين عبر برنامج مكثف على سبل وضع خطط العمل، لتنفيذ مشاريعهم وفق المنهجيات العلمية والتجارب الناجحة في ريادة وإدارة الأعمال التي تتناسب مع التوجهات المستقبلية للدولة.

ويأتي تنظيم هذه الدورة انطلاقاً من حرص «غرفة الشارقة» على دعم كافة الأنشطة والبرامج التدريبية، التي تسهم في الارتقاء بقطاع الأعمال وخاصة فئة الشباب.