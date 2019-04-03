«تنفيذي الشارقة» يطلع على مؤشرات أداء الموازنة العامة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أمس، في مكتب سمو الحاكم الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي للإمارة.

بعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، عرض الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية تقريراً حول أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة للنصف الثاني من عام 2018، أوضح خلاله أهمية تقرير أداء الموازنة العامة الذي يسهم في متابعة أدائها ومخرجاتها لدى الجهات الحكومية وطرح التوصيات التطويرية.

وتضمن التقرير المؤشرات البيانية للموازنة العامة، وجداول المقارنة بين الإيرادات والصادرات للنصف الثاني من عام 2018 للدوائر المركزية واللامركزية والهيئات المستقلة في الإمارة، كما تضمن التقرير نسب الصرف الفعلي لكل من قطاعات التنمية الاجتماعية والإدارة الحكومية والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

وقدم المجلس - في نهاية العرض - شكره لدائرة المالية المركزية، مثنياً على جهودها في متابعة أداء النظام المالي وتطويره.

كما اطلع المجلس على تقرير إنجازات «جائزة الشارقة للعمل التطوعي» 2016-2018، وأشارت عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي، إلى أن الجائزة عملت على وضع خريطة استراتيجية مبنية على رؤيتها ورسالتها البناءة ووضع أهداف تعمل على تحقيقها وتقييم أدائها من خلالها.

وأوضحت المري أن أهداف الجائزة هي تحفيز التنافس في العمل التطوعي ودعم وتشجيع الأعمال التطوعية الفردية والمؤسسية ونشر وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية وتحقيق التميز المؤسسي في أداء الجائزة.

وتضمن التقرير المبادرات والأنشطة التي عملت عليها الجائزة لتحقيق أهدافها ومنها تطوير النظام الأساسي للجائزة، وطرح برنامج «نتطوع لأجل الشارقة» واعتماد نظام لقياس الساعات التطوعية وبرنامج إعداد المؤسسات للعمل التطوعي وإصدار مجلة «شارقة التطوع» وطرح برنامج مجالس العمل التطوعي وهيكلة الجائزة وتنظيمها إدارياً.

واعتمد المجلس عدداً من المقترحات التشغيلية لمدينة الشارقة للرعاية الصحية والتي قدمها عبدالله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية، مشيراً إلى سعي الهيئة لتسخير كل الخدمات والبنى التحتية المناسبة للمستثمرين في المدينة الصحية.

واطلع المجلس على تقرير إنجازات مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» لعام 2018.

وأكد سلطان بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة رواد، حرص المؤسسة على توفير الفرص والمحفزات ووسائل الدعم المتنوعة للمشاريع الريادية للمواطنين من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة في الإمارة.

وتناول ابن هدة أهم المبادرات التي نفذتها المؤسسة لتشجيع الشباب على الدخول في مجال الأعمال من خلال وسائل الدعم في التمويل، والعضوية ذات المميزات، والمشتريات الحكومية من منتجات رواد الأعمال الشباب، وتقديم الاستشارات وفرص التدريب، وتسويق المشاريع إعلامياً.

كما تضمن التقرير إحصائيات ودراسات بيانية حول تزايد المشتركين في عضوية المؤسسة وتصنيف المشاريع وفقاً لقطاعات متنوعة، ووسائل الدعم ومميزات العضوية والمعارض والورش التي نفذتها المؤسسة وأبرز المشاركات الخارجية، وقدم المجلس شكره للمؤسسة لحرصها على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الريادية.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الرابعة عشرة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والتي ستعقد غداً الخميس، كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بتطوير العمل الحكومي واتخذ حيالها عدداً من القرارات.‏

(وام)