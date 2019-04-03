شكرا لقرائتكم خبر عن استراتيجية «تنمية المجتمع».. مسكن لكل مواطن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، أن استراتيجية الدائرة لمجتمع أبوظبي خلال 10 أو 15 سنة هي مسكن لكل مواطن، وتمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين، حيث إن «رؤيتنا تقوم على قاعدة أن الإنسان أولوية».

وأضاف الخييلي خلال حديثه في مجلس «وام»، أن هناك خططاً لتفعيل «القطاع الثالث» غير الربحي لتقديم خدمات من دون أرباح، وتبدأ الخدمات من الولادة وصولاً إلى سوق العمل وتكوين أسرة.

قال الخييلي إن الدائرة نجحت خلال فترة لم تتجاوز ال 12 شهراً ما بين إنشاء الدائرة وإطلاقها رسمياً في يناير من العام الجاري، في تنفيذ حزمة من المبادرات والمشاريع الرائدة، استناداً إلى رؤيتها «توفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع».

وتطرق الدكتور مغير خميس الخييلي خلال حديثه في «مجلس وام»، إلى ما تم إنجازه من برامج ورؤية الدائرة للمشاريع المجتمعية لأبوظبي خلال عقدين وآليات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف المشتركة.

وسلَّط الضوء بشكل خاص على استراتيجية الدائرة تجاه أصحاب الهمم بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة في أبوظبي؛ حيث ترتكز هذه الاستراتيجية على توفير الرعاية المتكاملة لهم من المهد ومتابعتهم «حتى المرحلة الجامعية ثم في سوق العمل إلى تكوين الأسرة».

وكشف عن جانب من رؤية عمل هيئة «معاً» للمساهمات المجتمعية، التي تم تدشينها ضمن محور تنمية المجتمع في برنامج أبوظبي للمسرّعات التنموية «غداً 21»، مؤكداً أنها ستكون حاضنة للأفكار.

وأشار إلى أن «هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي» التي تعمل على تقديم الدعم الاجتماعي للمستحقين خرجت للنور خلال 5 أشهر فقط، وفق برنامج أبوظبي للمسرّعات التنموية.. معرباً عن فخره بأن غالبية الكوادر العاملة في هذه المؤسسة من الشباب المواطن حديث التخرج.

وتفصيلاً.. استعرض رئيس دائرة تنمية المجتمع في بداية حديثه، رسالة ورؤية الدائرة، مشيراً إلى أن الدائرة هدفها تنظيم عمل كل الجهات الحكومية العاملة في القطاع الحكومي ذات العلاقة بحيث أنها تكون المشرّع الذي يرسم السياسات ويتابع الأداء.

وأوضح أن رؤية أبوظبي 2030 ورؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 والأجندة الوطنية للدولة، شكلت جميعها مرتكزات لبلورة دور دائرة تنمية المجتمع.

وأضاف أن انطلاق الدائرة رسمياً في يناير من العام الجاري من متحف اللوفر أبوظبي، جاء تزامناً مع الإعلان عن نتائج المسح الاجتماعي الأول لإمارة أبوظبي الذي طورته وشارك فيه أكثر من 51 ألفاً من سكان الإمارات 60 في المئة منهم من المقيمين.

وأوضح أن المسح غطى 14 مؤشراً حيوياً شملت الإسكان، الدخل والثروة، الوظائف، الصحة، التعليم، الأمن والسلامة، الروابط الاجتماعية، المشاركة المجتمعية، الرفاهية الذاتية، العمل والحياة الشخصية، الخدمة المجتمعية، تقنية المعلومات، والقيم والثقافة.

وقال الدكتور مغير الخييلي إن رؤيتنا لمجتمع أبوظبي خلال 10 أو 15 عاماً المقبلة، تتمثل في ضرورة أن يكون هناك مسكن لكل مواطن من إمارة أبوظبي بشرائحهم كافة والحفاظ على حياة كريمة لكل أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين وأسرة متماسكة وحاضنة لأفرادها.

وقال إننا في عام التسامح نسعى إلى ترسيخ مجتمع متسامح، مبني على احترام حقوق الآخر، منوهاً بأن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - أفضل قدوة ومثل لنا جميعاً في هذه القيم.

وقال إننا نطمح إلى تعظيم دور ما نطلق عليه «القطاع الثالث»؛ فهناك القطاع الحكومي والقطاع الخاص، أما القطاع الثالث فهو القطاع غير الربحي الذي يهدف إلى إيجاد خدمات للمجتمع غير هادفة للربح.

وعن استراتيجية دائرة تنمية المجتمع ومدى اتساقها مع رؤية أبوظبي 2030 وأهداف الأجندة الوطنية للدولة.. قال إن دور الدائرة هو الإشراف على المحور الاجتماعي الذي تشارك 7 جهات حكومية تشغيلية رئيسية في هذا المحور، وهي مؤسسة التنمية الأسرية ودار زايد للرعاية الأسرية ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وهيئة أبوظبي للإسكان ودار زايد للثقافة الإسلامية ومجلس أبوظبي الرياضي، بالإضافة إلى مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر، حيث تعمل جميعها معاً بهدف ضمان توفير سبل العيش الكريم لمجتمع الإمارة.

وأوضح أن هيئة «معاً» ستنشئ صندوقاً اجتماعياً لتصب فيه هذه المساهمات وسيكون بمثابة حاضنة للأفكار التي ستعود بالفائدة على المجتمع؛ ف«معاً» ستوفر لأصحاب الأفكار هذه الحاضنة وتمنحه الدعم الكامل من أجل بلورة فكرته وتنفيذها.

وقال إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كان قد أعلن عن 4 مسرّعات للدعم الاجتماعي خلال شهر رمضان الماضي وشملت الدعم الاجتماعي و«معاً» ومضاعفة برامج الإسكان وكذلك خدمة الأحياء المجتمعية في أبوظبي.. لافتاً إلى أن فرق العمل بالدائرة باشرت العمل وفق هذه المسرّعات.

وكان محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات «وام»، قد رحب في مستهل اللقاء بالدكتور مغير خميس الخييلي والوفد المرافق.

وأوضح أن مبادرة «مجلس وام»، تعد منبراً لاستضافة المسؤولين لتسليط الضوء على إنجازات قطاعات الدولة المختلفة والخطط المستقبلية المستمدة من رؤية الإمارات 2021 ورؤية أبوظبي 2030 وأهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات.

(وام)