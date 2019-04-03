عدد جديد من «الشارقة الثقافية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

صدر عن دائرة الثقافة العدد الجديد من مجلة الشارقة الثقافية، وجاءت الافتتاحية تحت عنوان «الشارقة عاصمة عالمية للكتاب»، وأشارت إلى أن الشارقة كانت، ولاتزال منذ بدايات مشروعها الثقافي سباقة لتأسيس بنية تحتية متطورة تسهم في تكوين كوادر بشرية مقتدرة تسعى لصياغة عالمها المعرفي فكرياً وثقافياً وفنياً.

وتضمن العدد متابعة لفعاليات معرض لندن للكتاب في دورته (48) الذي شهد توقيع كتابَي (سيرة مدينة) و(بيبي فاطمة) لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، كما تضمن إطلالة على مدينة فاس التي شيدت بخصائص هندسية إسلامية، وبانوراما خاصة حول مدينة جدة.

أما باب «أدب وأدباء» فقد ضم موضوعاً عن العقاد مبدع العبقريات والسير والتراجم، وجولة في منزل محمد الماغوط في مدينة (سلمية) السورية، وحواراً مع الكاتبة صالحة غابش، وقراءة في فكر زكي نجيب محمود، وعلي الوردي، فضلاً عن الكثير من الموضوعات والأبواب الأخرى.