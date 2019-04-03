شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 11 حوثيًا فى مواجهات مع الجيش اليمنى بمحافظة الضالع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 11 عنصرًا من ميليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الثلاثاء، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني بمحافظة الضالع جنوب اليمن.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن قوات الجيش اليمني قتلت 3 قيادات حوثية في منطقة (مريس) بمديرية (قعطبة) في الضالع، أثناء قيامهم بعملية استطلاع غربي المنطقة. وأوضح "سبتمبر نت" أن 8 عناصر من ميليشيات الحوثي قتلوا وأصيب آخرون، في معارك عنيفة بين قوات الجيش والحوثيين في القطاعين الغربي والشمالي لجبهة (حمك) بمنطقة (العود) في محافظة الضالع، مشيرًا إلى أن المعارك جاءت بالتزامن مع قصف مدفعي شنته قوات الجيش شمالي المحافظة، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الميليشيات الحوثية.

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