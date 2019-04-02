شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الطائف: التحقيق مع معلم اصطحب طلابه إلى مغسلة موتى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الطائف:

وجَّه مدير إدارة تعلیم الطائف، طلال اللھیبي، بتشكیل لجنة للتحقیق مع معلم قدم لطلابه في المرحلة المتوسطة درساً عملیاً عن تغسیل المیت في مغسلة موتى.

وفي هذا السياق، أوضح المتحدث الرسمي باسم إدارة التعلیم في محافظة الطائف، عواض الخديدي، أن مدير التعلیم وجه كذلك برفع تقرير مفصل بنتائج التحقیق؛ لاتخاذ الإجراءات النظامیة تجاه المعلم.

يذكر أن بعض أولیاء أمور الطلاب أفادوا بأن الدرس موجود في المنھج، ولم يزِد المعلم على أن شرحه بصورة تطبیقیة.