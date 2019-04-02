شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الاقتصادية» يناقش التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء اليوم الثلاثاء في قصر العزيزية بمحافظة الخبر.

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واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية واتخذ حيالها التوصيات اللازمة، ومنها العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن التقرير السنوي لرؤية المملكة العربية السعودية (2030).

وتضمن التقرير تفصيلاً عن مستوى التقدم المحرز على مستوى مؤشرات البرامج التنفيذية لتحقيق الرؤية، ومؤشرات التقدم نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وناقش المجلس عوامل النجاح المشتركة والمؤثرة على مستوى تنفيذ عدد من البرامج التنفيذية لتحقيق الرؤية وسبل تعظيم الاستفادة منها على نطاق كافة البرامج الأخرى، مع تفصيل لأبرز التحديات والمعوقات وإجراءات التعامل معها.