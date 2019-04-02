شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد».. سحب رعدية ممطرة وغبار على 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقريرها اليومي بشأن توقعات حالة الطقس غداً الأربعاء على المملكة.
وأشارت الأرصاد إلى استمرار تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على “نجران، الأجزاء الجنوبية للرياض، الأجزاء الجنوبية للشرقية”.
وتشير التوقعات إلى تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: “الباحة، عسير، جازان، نجران، والأجزاء الجنوبية للشرقية، والأجزاء الجنوبية للرياض”.
في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على: “تبوك، الجوف، الحدود الشمالية”.
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