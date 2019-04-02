انت الان تتابع الدفاع الجزائرية: بيان إقالة رئيس الأركان «مزور» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نفت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الثلاثاء، بيانا مزورا منسوبا للرئاسة، بإقالة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس الأركان الجزائري وإحالته للتحقيق العسكري. ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" نسخة من البيان المزور المنسوب للرئاسة ويحمل توقيع محمد علي بوغازي مستشار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وحذرت من نشره. كما نفى محمد علي بوغازي مستشار الرئيس الجزائري، في تصريحات اليوم الثلاثاء، توقيعه على أي بيان بهذا الخصوص، مؤكدا أنه مزور وأنه ليس من صلاحياته التوقيع على بيان بهذا الشأن.

كانت وزارة الدفاع الجزائرية قد نفت مساء أمس الإثنين شائعة أخرى بإقالة الفريق قايد صالح وتعيين اللواء سعيد باي بدلا منه في رئاسة الأركان. ونشر موقع «يورونيوز»، نبأ إقالة رئيس الأركان، منذ قليل، موضحا أنه: "بيان للرئاسة الجزائرية حصلت يورو نيوز على نسخة منه بأن الرئيس المنتهية ولايته عبد