انت الان تتابع جيش الجزائر يصدر بيانا جديدا: لن نصمت على المؤامرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري

في تطور للأزمة الجزائرية، خرج الجيش ببيان جديد، أكد في ه مسؤوليتيه التاريخية عن حفظ البلاد، ووقوفه إلى جانب الشعب حتى يسترجع حقوقه الدستورية وسيادته الكاملة. وقال رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، إنه يجب تفعيل المواد 7 و8 و102 ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية، مضيفا: "لا يمكن السكوت على المؤامرات التي تحاك ضد البلاد". وشدد رئيس الأركان الجزائري، على أن الجيش يقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوضة.

والسبت الماضي، أصدر الجيش الجزائري بيانا، جدد فيه دعوته لتطبيق المادة 102 من الدستور لإعفاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من منصبه، لعدم أهليته، مشيرًا في الوقت نفسه إلى وجود مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش. وتتعلق المادة 102 من الدستور الجزائري، بإعلان شغور منصب الرئيس بسبب عارض صحي مزمن أو استقالة أو

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