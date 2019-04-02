من يقف وراء إشاعات الإطاحة برئيس الأركان الجزائري؟

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وزارة الدفاع الجزائرية نفت صحة البيان المنسوب لمستشار بوتفليقة الخاص بإقالة قائد الجيش أحمد قايد صالح وأكدت أنه غير صحيح وهدفه إثارة البلبلة فى البلاد

وسط الأحداث المتصاعدة في الجزائر، تصدر قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح المشهد خلال الساعات الماضية، بعد الأنباء والبيانات التي تم تداولها مؤخرا حول إقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لصالح. فبعد تكراره الدعوة لإعلان عدم أهلية بوتفليقة للرئاسة، ترددت أنباء منذ أمس على نطاق واسع حول إقالة قايد صالح بعد انضمامه إلى صفوف الشعب، بالدعوة إلى رحيل الرئيس عن السلطة بعد 20 عاما من الحكم، واقترح الجيش الوطني الشعبي تفعيل المادة 102 من الدستور وإعلان عدم أهلية بوتفليقة لحكم البلاد.

ودعا قايد صالح لتفعيل المادتين 7 و8 من الدستور أيضا، وحذر المعارضة من رفض هذه الخطوة و"المساس" بالجيش. بدأ يظهر إلى العلن بفعل الضغط الشعبي وانحياز المؤسسة العسكرية لمطالب الحراك، بالدعوة إلى تفعيل المادة 102 من الدستور الخاصة بشغور منصب رئيس الجمهورية. ويبدو أن الدولة الجزائرية لجأت إلى مؤسستها العسكرية

ودعا قايد صالح لتفعيل المادتين 7 و8 من الدستور أيضا، وحذر المعارضة من رفض هذه الخطوة و"المساس" بالجيش.

بدأ يظهر إلى العلن بفعل الضغط الشعبي وانحياز المؤسسة العسكرية لمطالب الحراك، بالدعوة إلى تفعيل المادة 102 من الدستور الخاصة بشغور منصب رئيس الجمهورية.

ويبدو أن الدولة الجزائرية لجأت إلى مؤسستها العسكرية من أجل محاولة تهدئة الأوضاع وتبليغ رسائل ذات عدة أوجه إلى الشعب، وإلى أطراف أخرى داخل الدولة وخارجها، من بين مضامينها الظاهرة أن الجيش ينحاز إلى وجهة النظر الرسمية المحذرة من الاحتجاجات.

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وراجت مساء أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إشاعات عن إقالة الرئيس بوتفليقة لقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح وتعيين اللواء سعيد باي خلفا له.

إلا أنه سرعان ما نفت وزارة الدفاع الجزائرية هذه الأنباء، وكتبت الوزارة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" مساء الإثنين: "إلى جميع الموجودين بالصفحة الخبر الذي ينتشر حاليا حول إقالة الفريق أحمد قايد صالح وتعويضه باللواء سعيد باي لا أساس له من الصحة"، حسب "روسيا اليوم".



وعاد الحديث اليوم عن إقالة قايد صالح، إلا أن هذه المرة لم تكن مجرد أنباء ولكن كانت عبارة عن بيان منسوب لمستشار بوتفليقة الخاص محمد علي بوغازي، ولم يكتف البيان بالإقالة فقط، إلا أنه أشار إلى إحالة قايد صالح إلى التحقيق العسكري المستعجل.

وزعم البيان المنسوب لمستشار بوتفليقة أن المئات من الحرس الجمهوري يقومون بمحاصرة مقر الرئاسة والإقامات الحكومية والتليفزيون الرسمي، كما اتهم صالح بالتدخل فى الشأن السياسى للبلاد وبانتهاك قوانين الجمهورية.

هذا البيان أثار دهشة وصدمة كبيرتين، مما أدى إلى صدور نفي رسمي من المستشار بوغازي الذي أدلى بتصريح لقناة النهار الجزائرية الخاصة، يتبرأ فيه من أي مسؤولية عن البيان ويصفه بالمزور.

وأكد بوغازي أن "البيان مزور ويبرأ مسؤوليته من البيان". مضيفا أن مضمون البيان مكذوب وصدم لسماع مضمونه.

البيان المزور باسم بوغازي يندرج في سياق بيانات مزورة تم تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي ونقلتها وسائل إعلامية.

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ولم يقتصر تداول البيان المزور على وسائل الإعلان العربية، فقد أفادت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، في نبأ عاجل، بأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أقال قائد الجيش الفريق قايد صالح، وأحاله إلى التحقيق العسكري العاجل، وتناقلت هذا البيان.

وفندت وزارة الدفاع الجزائرية هذا البيان ونفت في بيان لها هذ البيان المنسوب لمستشار بوتفليقة الخاص بإقالة قائد الجيش، مؤكدة أن هدفه إثارة البلبلة فى البلاد.



صحيفة "ميراد جزائريس" الجزائرية كشفت عن كواليس محاولة الإطاحة برئيس الجيش الجزائري من قبل أعوان الرئيس الجزائري، حيث أكدت مصادر قريبة من قصر المرادية عن "صفقة جديدة" يغادر بمقتضاها الرئيس الجزائري وأخويه، وأن إعلان الحكومة الجديدة بقيادة وزير الداخلية السابق ستكون في مرحلة انتقالية من 3 أشهر لإجراء استحقاق رئاسي، في الوقت الذي يصر فيه الشارع على موقفه " ترحلوا يعني ترحلوا جميعاً".

ووفقاً للصحيفة فإنه بعد بيان قيادة الأركان العسكرية للعمل بالمادة 102 من الدستور تمت مباشرة مفاوضات انتهت بالوصول إلى مخرج للأزمة بانسحاب الرئيس بتقديم استقالته، ولم تعط نفس المصادر تفاصيل أكثر عن باقي بنود الاتفاق بين قيادة الأركان وجناح الرئاسة، كما تبقى حيثيات المرحلة الانتقالية غامضة.

وحاول "رمطان لعمامرة" نائب الوزير الأول ووزير الخارجية جمع "البوليساريو" ومحاولة اللعب على ورقة الانفصاليين، حيث وجد في جنوب إفريقيا للوقوف بجانب "بوتفليقة" كجيش جديد مقابل الجيش الجزائري، إلى حين إقالة رئيس الأركان الجزائري، لكن محاولته باءت بالفشل.

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في مقابل ذلك أيضا قالت سلطات الطيران في مذكرة وجهتها إلى الطيارين إن القرار الذي يحظر على "كل الطائرات الخاصة الجزائرية المسجلة في الجزائر أو الخارج الإقلاع والهبوط" سيبقى سارياً حتى 30 أبريل الحالي، ووفقاً للصحيفة فإن القرار يهدف إلى منع بعض الشخصيات البارزة من مغادرة البلاد إلى الخارج.

وأوقف الأمن الجزائري رجل الأعمال "علي حداد"، المقرب من عائلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حين كان مغادراً إلى تونس عبر الحدود البرية.



ويبدو أن التسريبات والتكهنات بدأت تأخذ طريقها إلى الشارع الجزائري، بعد البيان المثير لرئيس الأركان الجيش الذي أشار إلى اجتماع وصفه بالمشبوه لأطراف في السلطة تحاول الالتفاف على الشرعية الدستورية.

وكان قايد صالح قد كشف عن عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وربما كانت تلك التصريحات سببا في خروج تلك الأنباء المغلوطة حول إقالة رئيس الأركان المتواصلة منذ أمس.



ما نود الإشارة إليه هو أن مؤسسة الجيش حافظت منذ استقلال الجزائر، على دور مركزي في الدولة، بل شكلت هذه المؤسسة "العمود الفقري" لها، وحكمت المؤسسة فعلياً البلاد منذ عهد هواري بومدين إلى عهد عبد العزيز بوتفليقة، حيث اختارت البقاء وراء الستار، إلا أنها قررت الخروج بعد هذا الحراك المستمر في الجزائر منذ ما يقرب من شهرين.