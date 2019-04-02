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الان تتابع بالصور.. نجا بأعجوبة من فقد بصره.. انفجار هاتف آيفون 6 في وجه شاب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
نجا مراهق مراهق أسترالي بأعجوبة من تعرضه لفقد بصره، بسبب خلل في هاتف آيفون، تسبب بانفجاره في وجهه.
وذكر تقرير لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أن المراهق الأسترالي، الذي يدعى جاي واتسون، نجا من كارثة فقد البصر بمعجزة، بعدما انفجر الهاتف بقوة.
وقال التقرير الموثق بالصور إن بطارية هاتف آيفون 6 انفجرت في وجهه، لكنه لم يفقد بصره، واقتصر الأمر على تعرضه لإصابات في منطقة الصدر.
ولفتت الصحيفة إلى قول والدة المراهق إنها سمعت صرخاته، وطلب الإسعاف على الفور، حيث أخبره الأطباء أنه كان محظوظا لأن الحمض الموجود في بطارية الهاتف لم يصل إلى عينيه.
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