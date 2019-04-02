شكرا لقرائتكم جرحى بتفجير عبوة في أكاديمية عسكرية روسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو - أ ف ب - | منذ ساعتين في 2 أبريل 2019 - اخر تحديث في 2 أبريل 2019 / 20:00

جُرح 3 أشخاص بتفجير عبوة ناسفة في أكاديمية عسكرية في مدينة سان بطرسبرغ شمال غربي روسيا.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية "انفجار عبوة ناسفة لم يُحدد طابعها بعد، في سان بطرسبورغ في مكاتب العاملين في مبنى إداري في أكاديمية موزايسكي". وأضافت أن 3 أشخاص جُرحوا، مستدركة ان حياتهم ليست في خطر.

ووصفت العبوة بأنها تفتقر الى التغليف، ما يعني انها ليست عبوة عسكرية، مثل قذيفة هاون.

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وأغلقت الشرطة المنطقة المحيطة بالأكاديمية، فيما شوهد موظفون وطلاب وهم يغادرونها، كما خرجت سيارات إطفاء من البوابات.

وقال مسؤول في خدمة الطوارئ ان التفجير أدى الى انهيار أحد السلالم واحتجاز حوالى 20 شخصاً في الداخل.

وتشرف وزارة الدفاع على الأكاديمية التي تُعدّ من الأضخم في روسيا، وتدرّب ضباطاً للخدمة في قوات الدفاع الجوي والفضائي وقطاعات أخرى في القوات المسلحة.

وتزامن التفجير مع محاكمة 11 شخصاً في المحكمة العسكرية في المدينة، مُتهمين بالمساعدة على التخطيط لهجوم انتحاري نُفذ في المترو عام 2017 وتبنّته جماعة غير معروفة مرتبطة بتنظيم "القاعدة".