شكرا لقرائتكم زيارة "تاريخية" لرئيس الوزراء اليوناني إلى مقدونيا الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سكوبيي - أ ف ب - | منذ ساعتين في 2 أبريل 2019 - اخر تحديث في 2 أبريل 2019 / 20:01

أجرى رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس زيارة "تاريخية" الى جمهورية مقدونيا الشمالية، التي تغيّر اسمها بعد اتفاق مع أثينا أنهى عقوداً من نزاع ديبلوماسي بين البلدين.



وتأتي الزيارة التي استمرت يوماً، بعد شهر على استكمال تسيبراس ونظيره زوران زاييف اتفاقاً أضاف كلمة "الشمالية" إلى اسم مقدونيا، لتمييزها عن إقليم حدودي يحمل الاسم ذاته في شمال اليونان.

وهذه أول زيارة رسمية لرئيس وزراء يوناني، منذ أعلنت الجمهورية اليوغوسلافية السابقة استقلالها عام 1991.

وعطّلت أثينا انضمام مقدونيا إلى الحلف الأطلسي وسعيها الى عضوية الاتحاد الأوروبي. وفي النهاية، رضخت مقدونيا ووقّعت مع اليونان عام 2018 اتفاقاً ينهي نزاعهما حول الاسم، اذ نصّ على تسمية البلد البلقاني "جمهورية مقدونيا الشمالية".

وكتب زاييف على "تويتر": "أول رئيس وزراء يوناني يزور مقدونيا الشمالية. يوم تاريخي". وأرفق التغريدة بصورة للزعيمين يتعانقان خارج مقرّ الحكومة، وهما يلتقطان صورة "سيلفي".

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ومع إنهاء النزاع، يتطلّع البلدان الى تعزيز روابطهما الاقتصادية، ما جعل تسيبراس يصطحب معه 10 وزراء وأكثر من 20 رجل أعمال يونانياً.

وقال زاييف قيل الزيارة ان اليونان ستقدّم لبلاده استثمارات قيمتها أكثر من 500 مليون يورو، وزاد: "جمهورية مقدونيا الشمالية ستحقق مكاسب اقتصادية هائلة من الاتفاق، ستمكن رؤيتها في كل مناحي الاقتصاد".

وتحدث تسيبراس عن "زيارة تاريخية"، مشيداً بمستقبل جديد لـ "الشركاء والحلفاء". واستدرك ان "جزءاً كبيراً من الشعب اليوناني" لا يزال "قلقاً جداً" من الاتفاق، وتابع: "انها مسؤوليتنا أنا وزاييف، لإظهار أن بلدينا قادران على الاستفادة من المسار المفتوح الآن".

كما أن الاستياء واضح أيضاً في سكوبيي، إذ يرى بعضهم في تغيير اسم البلاد تنازلاً محرجاً لليونان، معتبرين أن هدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد لا يتحقق.

وفي احتجاج على الاتفاق، يرفض رئيس مقدونيا الشمالية جورجي إيفانوف توقيع مشاريع القوانين من البرلمان، منذ تغيير اسم بلاده. لكن ولاية الرئيس البالغة سنتين، تنتهي هذا الشهر.