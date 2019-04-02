شكرا لقرائتكم "المستقبل": الموازنة و"الكهرباء" مدخل لتنفيذ برنامج الحكومة "لبنان القوي": هناك ترابط بينهما وهو خفض العجز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 2 أبريل 2019 - اخر تحديث في 2 أبريل 2019 / 20:24

أكدت كتلة "المستقبل" النيابية ان "التوافق السياسي على اعتماد اجراءات اصلاحية تلتزم خفض العجز واقفال مسارب الهدر والصرف العشوائي، مسألة لا تحتمل المزيد من الترف السياسي ولم يعد من المجدي الدوران حولها او تأجيلها بدعوى البحث عن حلول افضل. فمن يملك حلولا خلاف ما هو ممكن وما يجب ان يكون، عليه ان يبادر لوضعها على الطاولة والتأكد من صلاحيتها لانجاز موازنة تحقق الخفض المطلوب ولا تكون نسخة عن موازنات تستنزف الدولة والبلاد".



وإذ ثمنت الكتلة "النشاط الذي تقوم به اللجان النيابية، لا سيما لجان المال والادارة والعدل والاشغال"، أبدت "ارتياحها التام للانطلاقة المتجددة التي يتولاها رئيس مجلس الوزراء والاجتماعات المخصصة لانجاز خطة الكهرباء واعداد الموازنة العامة".

ورأت الكتلة في بيان بعد اجتماعها عصر اليوم (الثلثاء)، في بيت الوسط، برئاسة النائب بهية الحريري ان "العمل الحكومي والتشريعي محكوم بتركيز الجهد على الانتهاء من هذين الملفين الحيويين، اي الموازنة وخطة الكهرباء، اللذين يشكلان المدخل الذي لا بديل عنه لوضع برنامج الحكومة موضع التنفيذ والتوقف عن المراوحة في المزايدات الكلامية والمواقف الشعبوية".

تنويه بمواقف القادة العرب

واشادت الكتلة "باعلان تونس الذي صدر عن القمة العربية خصوصا لجهة تضامن القادة العرب مع لبنان وحرصهم على استقراره وسلامة أراضيه بوجه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادته، واعرابهم عن دعمهم للبنان في تحمله للأعباء المترتبة على ازمة النزوح السوري، واشادتهم بنجاح مؤتمري روما وباريس بما يعكس حرص المجتمع الدولي والعربي على استقرار وازدهار لبنان". واعتبرت ان "التوجهات والمواقف التي تضمنها البيان الختامي للقمة، تشكل قاعدة متينة لاحياء التضامن العربي في مواجهة التحديات الاقليمية والمخاطر التي تتهدد المجتمعات العربية".

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وتوقفت الكتلة "أمام تأكيد القادة العرب على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط كخيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة السلام العربية التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام 2002". ونوهت "بالاجماع العربي على تبني موقف لبنان لجهة اعتبار الإعلان الاميركي الذي صدر بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، إعلانا باطلا شكلا وموضوعا، ويعكس حالة من الخروج على القانون الدولي، مؤكدين أن الجولان أرض سورية محتلة ولا يحق لأحد أن يتجاوز ذلك".

تكتل "لبنان القوي"

وفي المقابل أكد أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع التكتل، أن "زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى روسيا ميزت لبنان ووضعته في بعده المشرقي، وتوجت الزيارة باعادة تفعيل المبادرة الروسية والتقت مع موقف وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الأخير في الكونغرس الذي نقل ما سمعه من المسؤولين اللبنانيين في هذا الملف".

وحول القمة العربية في تونس اشار كنعان الى ان "الموقف اللبناني كان مميزا في موضوع الجولان وقضية النازحين وعودة سورية الى الجامعة العربية".

من جهة اخرى أكد كنعان ان "هناك ترابطا بين الموازنة ومعالجة ملف الكهرباء وهو تخفيض العجز، ولبنان واقتصاده لا يحتملان تأجيل البت بخطة الكهرباء التي فتحت الباب على كل الاحتمالات". وسأل:" لماذا تتأخر الموازنة التي كان يجب اقرارها امس قبل اليوم؟، نحن نريدها ان ترد مع الاصلاحات ويجب عدم الاستمرار بالكيدية التي شهدناها سابقا"، لافتا الى ان "هناك اجماعا دوليا ومحليا على ضرورة الاصلاح المالي عبر الموازنة". وشدد على ان "الرقابة البرلمانية التي نقوم بها هدفها انقاذ لبنان من الوضع الذي يعيشه"، داعيا "الحكومة للمباشرة بتنفيذ ما ورد في البيان الوزاري والقرارات التي تلته لاعطاء الملف المالي الاقتصادي الاصلاحي الاهمية القصوى كما ملف النازحين".