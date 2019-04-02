شكرا لقرائتكم ماي تبحث مع وزرائها عن مخارج للمأزق والاتحاد الأوروبي يرجّح "طلاقاً" من دون اتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب، رويترز - | منذ 4 ساعات في 2 أبريل 2019 - اخر تحديث في 2 أبريل 2019 / 19:58

عقدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الثلثاء اجتماعات مع وزرائها، في محاولة لإيجاد مخرج لأزمة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت)، فيما حذّر التكتل من من أن احتمال الانسحاب من دون اتفاق "يزداد يوماً بعد يوم".



جاء ذلك بعدما رفض مجلس العموم (البرلمان) البريطاني 3 مرات اتفاقاً توصّلت عليه ماي مع بروكسيل، ولم ينجح الاثنين في تحقيق غالبية لأي بديل للاتفاق. وكان الخيار الذي بدا الأقرب إلى حشد غالبية في البرلمان الاثنين، هو اقتراح بإبقاء عضوية بريطانيا في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، لكنه رُفض بفارق 3 أصوات. وكان هناك اقتراح آخر بتنظيم استفتاء تأكيدي على أي اتفاق، ونال أكبر عدد من الأصوات، لكنه قوبل برفض 292 نائباً وتأييد 280.

النائب نيك بولز الذي كان اقترح خطة للبقاء في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، استقال من حزب المحافظين الحاكم بعد التصويت. وقال أمام البرلمان: "بذلت كل ما في وسعي في محاولة للتوصل إلى توافق. فشلت في شكل رئيس لأن حزبي يرفض المساومة. لذلك، يؤسفني أن أعلن أنه لم يعد في إمكاني تمثيل هذا الحزب".

ولمّح الوزير البريطاني المكلّف ملف "بريكزيت" ستيف باركلي الى أن الحكومة قد تعرض مجدداً اتفاق ماي هذا الأسبوع للتصويت عليه للمرة الرابعة، وتجنّب تأخير إضافي لـ "الطلاق"، سيعني مشاركة البريطانيين في انتخابات البرلمان الأوروبي المرتبقة الشهر المقبل.

وقال: "سيكون على الحكومة تقديم اقتراح ذي صدقية للاتحاد الأوروبي، من أجل ضمان الحصول على أي تمديد إضافي. الخيار الوحيد هو ايجاد طريقة تتيح لبريطانيا خروجاً باتفاق. الطريقة الأمثل للتحرّك هي عبر فعل ذلك في أقرب وقت".

وحدّدت بروكسيل لبريطانيا مهلة تنتهي في 12 الشهر الجاري، لتمرير الاتفاق أو التوافق على بديل أو الخروج من الاتحاد من دون اتفاق.

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وعلّق أبرز المفاوضين الأوروبيين في ملف "بريكزيت" ميشال بارنييه على نتائج التصويت في البرلمان البريطاني الاثنين، قائلاً إن "بريكزيت من دون اتفاق لم يكن يوماً السيناريو الذي نتمنّاه أو نسعى إليه، لكن دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 مستعدة (لهذا السيناريو الذي) يزداد احتمالاً يوماً بعد يوم".

وذكّر بالاتفاق المُبرم مع ماي قبل 4 أشهر، مضيفاً: "إذا لم يصوّت البرلمان البريطاني لمصلحة الاتفاق خلال أيام، لن يبقى سوى خيارين: الانسحاب من دون اتفاق أو طلب تمديد المهلة المنصوص عليها في المادة 50 لمدة إضافية. تتحمّل الحكومة البريطانية مسؤولية الاختيار بين هذين الخيارين".

واستدرك أن "تمديداً مشابهاً يحمل أخطاراً كبرى بالنسبة الى الاتحاد الأوروبي، لذلك ستكون هناك حاجة لمبرر قوي. حذّرتنا شركات تجارية كثيرة في الاتحاد من كلفة تمديد فترة الضبابية".

وأعلن بارنييه أن الاتحاد مستعد لقبول بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الجمركي، أو في علاقة مشابهة لعلاقة التكتل بالنروج.

على صعيد آخر، أعلنت الشرطة البريطانية ان نجل رئيس جهاز الاستخبارات "أم آي 6" أليكس يانغر قُتل بحادث سير داخل مزرعة خاصة في اسكتلندا.

واشار الى انها تتعامل مع وفاة سام يانغر (22 سنة)، وهو طالب في جامعة إدنبره، باعتبارها غير مفسرة، مستدركة أن ملابساتها لا تبدو مثيرة للريبة.