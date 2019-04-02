شكرا لقرائتكم باسيل: عودة النازحين بتطبيق القانون والتعاطي مع المجتمع الدولي وسورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 2 أبريل 2019 - اخر تحديث في 2 أبريل 2019 / 20:21

أشار وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الى أن "الحكومة متفقة على ضرورة عودة النازحين السوريين الى بلدهم ولكن عمليا لم نترجم هذا الاتفاق الى خطة تؤمن هذه العودة"، مشددا على أن "العودة تتأمن فقط من خلال اعتماد سياسة حكومية واحدة وواضحة، عنوانها "عودة النازحين" وليس "معالجة موضوع النزوح"، مضيفا أن "العودة الحتمية هي الاساس، من خلال توفير المستلزمات الداخلية أولا والخارجية ثانيا".



ولفت باسيل في مؤتمر صحافي من المجلس النيابي بعد مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية الى "أننا لا نريد مجاملات، وكلاما معسولا كما يحصل في موضوع اللاجئين الفلسطينيين، حيث يتكلم الجميع عن حق العودة ورفض التوطين ولكن عمليا لا يزال اللاجئون في لبنان منذ 71 عاما".

وإذ أشار الى أن "هناك خلافا داخليا على كيفية تأمين عودة النازحين"، أكد أن "العودة تتأمن بتطبيق القانون اللبناني وبالتعاطي مع المجتمع الدولي ومع الحكومة السورية وهذه ثلاثة اجزاء للخطة ولا يجوز حصرها في اتجاه واحد".

وتابع "أما التلطي بالموضوع السياسي والامني فلا يعالج المشكلة"، مشيرا الى أن "العامل الاقتصادي أساسي أيضا. فالقسم الاكبر من النازحين اقتصاديون". ولفت الى "أننا نرفض أي مشروع يقدم مساعدات الى لبنان تحت غطاء النزوح السوري مقابل فرض شروط اقتصادية، وأبلغنا المجتمع الدولي بذلك"، مضيفا أن "لبنان يقوم بالاصلاحات الاقتصادية لان حكومته اختارت ذلك وليس بناء على شروط من المجتمع الدولي، فالحكومة اتخذت قرارا بالاصلاح الضريبي وتصفير عجز الكهرباء".

ودعا الى "اعتماد خطة النزوح التي طرحها التيار الوطني الحر منذ العام 2015 والتي لم تقر بسبب الخلافات السياسية".

وحول زيارته الى سورية، قال: "لم يطلب مني ذلك، ولسنا في حاجة لوساطة مع سورية، فعلاقاتنا مباشرة معها، لا يجب التحجج في هذا الموضوع للتقصير في واجباتنا، كما أنه لا يجب أن يستعمل للمغالاة، كل ما نسعى اليه هو التوازن واحترام السيادة في علاقتنا مع أي دولة، ومع سورية تحديدا لنا مصلحة متبادلة في ذلك".

وعن التعويل على موقف وزير خارجية أميركا مايك بومبيو أمام الكونغرس لجهة عدم ربط العودة بالحل السياسي، قال: "خلال زيارته الى لبنان كان هناك حديث صريح معه، وموقفه امام الكونغرس كان ثمرة هذه الزيارة، فهو عبّر عن مقاربة مختلفة عن السابق"، مشيرا الى أن "التبدل لا يقتصر فقط على الموقف الاميركي، فالعديد من الدول الاوروبية تبدي تفهما لموقفنا كذلك".

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وأضاف: "ليس هناك دولة في العالم تستطيع منع لبنان من إعادة النازحين، خصوصا أولئك الذين انتفت الاسباب الامنية والسياسية التي كانت تحول دون عودتهم. القرار يجب أن يكون في لبنان فإما أن تكون الحكومة على مستوى المرحلة أو لا".

وتعليقا على الكلام عن حصول تحول ديموغرافي في سورية، قال: "المهم أن لا يحصل تحول في الكيان اللبناني".

زاسبكين

وفي بكركي أبلغ السفير الروسي لدى لبنان الكسندر زاسبكين، البطريرك الماروني بشارة الراعي نتائج زيارة الرئيس ميشال عون الى روسيا ومفاوضاته مع الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين. "واشرت بشكل خاص الى التطابق في وجهات النظر الروسية واللبنانية في ما يتعلق بموضوع عودة النازحين السوريين الى وطنهم". وقال: "نحن سنعمل لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع السلطات السورية وكل من يساعد على تحقيق هذا الامر، لأنه يجب تحقيق العودة، وهو أمر غير مرتبط بالتسوية السياسية في سورية وهذا موقفنا الموحد، وسنواصل العمل من اجل تحقيق ذلك".

ورداً على عدد من اسئلة الاعلاميين، أوضح زاسبكين "اننا نفضل ان نعمل وفقاً لخطة متواصلة، وهي خطة طويلة الأمد، وهذا العمل هو عمل جبار ونعمل وفقاً لإمكانياتنا"، داعياً "جميع الأطراف الأخرى للمشاركة بنشاط لتأمين العودة"، معتبراً ان "في هذه الحالة ان تم انضمام غربي او خليجي الى هذه العملية ومن دون شروط مسبقة سياسياً، سيكون الامر افضل للجميع لأن القضية انسانية فقط".

وعن امكان وجود عراقيل كبيرة في وجه عودة النازحين، قال زاسبكين: "اذا كانت هناك أطراف دولية لا تريد المشاركة فهذه هي العراقيل الأساسية. والأمر الثاني، هناك اشاعات كثيرة حول خطوات لوجستية وحول الظروف في سورية نفسها، لكنني أظن ان كل شيء على ما يرام من ناحية استقبال النازحين وفقاً للقانون ولتقديم كل التسهيلات. هناك الروس الذين يعملون في هذا المجال، ولدينا المركز لاستقبال النازحين. وكما قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بانه ما من ملاحظات او شكاوى من جانب النازحين الذين عادوا، لذلك فلنترك الاشاعات جانباً ولنركز على الوقائع لتحقيق الهدف الأساسي، لأن عودة النازحين هي لمصلحة النازحين أنفسهم ولمصلحة الشعب اللبناني".

وحول رأي البطريرك الراعي من هذه المبادرة، قال: "لقد تحدثنا في الموضوع وسط جو ايجابي. فالإنسان خارج بلده هو امر غريب، لا سيما انهم في أغلبيتهم يريدون العودة، وذلك بحسب الإحصاءات وبمعرفة من الجميع. فعلى كل من يريد المساعدة التركيز أولاً على تأمين الظروف المناسبة والسكن والمرافق، والشيء الثاني اتخاذ الإجراءات القانونية، لأنه نتيجة للحرب دمّرت بعض الأحياء والمنشآت والممتلكات، لذلك يجب الإسراع في اتخاذ كل هذه الإجراءات ليكون الوضع طبيعياً من كل النواحي وهذا ما يجري اليوم في سورية".