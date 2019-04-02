شكرا لقرائتكم أمر بإخلاء 70 قرية في خوزستان نتيجة الفيضانات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طهران – رويترز، أ ف ب - | منذ 6 ساعات في 2 أبريل 2019 - اخر تحديث في 2 أبريل 2019 / 19:21

أمرت الحكومة الايرانية بإخلاء 70 قرية في إقليم خوزستان جنوب غربي البلاد، نتيجة الفيضانات التي أوقعت عشرات القتلى. في الوقت ذاته، اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة بعرقلة المساعدات وممارسة "إرهاب اقتصادي" ضدّ بلاده.



وأعلن حاكم منطقة شوش أن القرى التي ستُخلى تقع قرب نهرَي دز وكرخه، علماً ان إيران أعلنت حال طوارئ في الأقاليم الجنوبية المهددة بالفيضانات، واضطر عشرات الآلاف إلى ترك منازلهم، اذ أُخليت عشرات القرى.

وأعلنت السلطات حالة انذار "أحمر"، وهي أعلى مستويات الانذار، في محافظة لورستان. وأفادت معلومات بأن "المياه ارتفعت إلى 3 أمتار في مناطق في خرم آباد" عاصمة المحافظة، مشيرة الى "تقارير عن مناطق غمرتها المياه تماماً، وعلق الناس على أسطح منازلهم".

وقال صارم رضائي، مدير الهلال الأحمر في لورستان، إن المنظمة فقدت الاتصال مع جزء كبير من المحافظة. واضاف: "الهواتف لا تعمل، اتصالاتنا اللاسلكية مقطوعة. في هذه المرحلة ليست لدينا أنباء عن مدن وقرى أخرى".

واشار الى ان المياه تغمر الطرق، فيما المروحيات غير قادرة على الإقلاع لسوء الأحوال الجوية، وتابع: "طلبنا مساعدة عاجلة من محافظات مجاورة، ولكن لا أحد يستطيع فعل أي شيء الآن".

وأمرت السلطات في لورستان بإخلاء مناطق كثيرة، واستعانت بالقوات المسلحة لإخلاء الأهالي الذين يرفضون تنفيذ القرار.

وأعلنت السلطات أن مدينتَي بل دختر ومعمولان عائمتان حتى النصف بالمياه، مع أنباء عن وفاة شخص في معمولان. وأظهرت تسجيلات مصورة تدفق المياه في شوارع بل دختر، وبلغ ارتفاعها متراً ونصف متر.

وقال حاكم لورستان الجنرال موسى كاظمي: "فقدنا كل اتصال مع بل دختر. ليست لدينا أي معلومات حول الوضع هناك، ولا نعلم عدد الأشخاص المتضررين بالفيضانات".

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وإضافة إلى لورستان، تواجه 6 محافظات أخرى أوضاعاً حرجة، فيما تضررت من الفيضانات 26 من المحافظات الـ 31 في إيران.

وتعهد الرئيس حسن روحاني دفع تعويضات للمتضررين، لكن رئيس القضاء إبراهيم رئيسي لوّح بمحاسبة المسؤولين الذين أساءوا إدارة الكارثة وسبّبوا وفاة مدنيين.

أما ظريف فكتب على "تويتر" أن العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران "تعرقل جهود الهلال الأحمر الإيراني لمساعدة كل المجموعات المتضررة بالفيضانات التي تُعتبر سابقة". وأضاف: "المعدات الممنوعة تشمل مروحيات إغاثة. هذا ليس مجرد نزاع اقتصادي، بل إرهاب اقتصادي".

لكن وكالة "رويترز" نسبت الى مسؤول بارز في الإدارة الأميركية قوله إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على قطاعات جديدة من الاقتصاد الإيراني. وزاد: "نريد استمرار تأثير قوي. نريد من الشركات أن تستمر في التفكير بأن التعامل مع إيران فكرة رهيبة في هذه المرحلة".

من جهة أخرى، نشرت منظمة "العدل لإيران" مجلداً أول من كتاب "وجه الجريمة"، ويتضمّن ملفات "قانونية" لأكثر من 100 "منتهك لحقوق الإنسان" في إيران، يخضع 41 منهم لعقوبات دولية.

الكتاب هو الأول من 5 مجلدات تنشر ملفات "قانونية" لـ 500 "منتهك لحقوق الإنسان" في ايران، من اجل "المتابعة القانونية ومساءلتهم".

وتتطرّق المجلد الأول الى 25 مسؤولاً في المؤسسات التابعة للمرشد علي خامنئي، و50 في القضاء، و36 في السلك الحكومي، وواحد في مجلس الشورى (البرلمان).

ويذكر الكتاب شخصيات، بيبها خامنئي وروحاني ورئيسي، والرئيس السابق للقضاء صادق لاريجاني، ورئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي.