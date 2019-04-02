شكرا لقرائتكم "قوات سورية الدموقراطية" تتعقب ارهابيين متوارين قرب الباغوز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت، باريس - أ ف ب - | منذ 6 ساعات في 2 أبريل 2019 - اخر تحديث في 2 أبريل 2019 / 19:24

تتعقب "قوات سورية الديموقراطية" مجموعات من تنظيم "داعش" متوارية داخل كهوف قرب بلدة الباغوز في شرق سورية، وفق ما أكد ناطق بإسمها اليوم الثلثاء، بينما تستهدفها غارات التحالف الدولي بقيادة أميركية، بعد أكثر من أسبوع على اعلان زوال تنظيم "داعش".



وأعلنت "قسد" بدعم من التحالف في 23 آذار (مارس) الماضي، تجريد التنظيم من مناطق سيطرته داخل بلدة الباغوز، والقضاء التام على "الخلافة" التي أعلنها عام 2014 على مناطق سيطرته في سورية والعراق.

وقال مدير المركز الإعلامي في "قسد" مصطفى بالي اليوم الثلثاء: "ما زالت قواتنا تتعقب بقايا الإرهابيين في مختلف المنطقة المحررة، بناء على معلومات دقيقة". وأضاف: "هناك مجموعات متخفية في كهوف مطلة على الباغوز"، متحدثاً كذلك عن "خلايا متخفية تلاحقهم قواتنا، إضافة إلى عمليات التمشيط و تفكيك الألغام".

وتتزامن عملية التعقب هذه مع شنّ التحالف الدولي عشرات الغارات منذ يوم الأحد الماضي، تستهدف وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنفاقاً وكهوفاً تقع شرق المخيم المحاذي لنهر الفرات، الذي انكفأ إليه مقاتلو التنظيم قبل طردهم منه. وأكد الناطق باسم التحالف الدولي سكوت رولينسون رداً على سؤال لوكالة "فرانس برس" ليل أمس الإثنين أن "التحالف يواصل توجيه ضربات دقيقة بالتنسيق مع قسد دعماً لعميات التطهير الخلفية التي تقوم بها". وأضاف: "تهدف هذه العمليات إلى تحديد مكان تواجد من تبقى من ارهابيي داعش، والقضاء على ما تبقى من مخازن أسلحتهم، ونركز على تقويض قدراتهم لمنعهم من إعادة تجديد قواهم".

وبعد سيطرتها على الباغوز، أفادت "قسد" ببدء "مرحلة جديدة" في المعركة ضد التنظيم، بالتنسيق مع التحالف، تستهدف "الخلايا النائمة" التابعة له. ويحتفظ التنظيم بانتشار في البادية السورية المترامية المساحة والممتدة من شرق حمص (وسط) حتى الحدود العراقية، وبقدرته كذلك على تحريك خلايا نائمة في المناطق التي تم طرده منها، تقوم بعمليات خطق ووضع عبوات وتنفيذ اغتيالات وهجمات انتحارية تطال أهدافاً مدنية وعسكرية في آن معاً.

وقال رولينسون: "تواصل قسد حرمان داعش من مساحة جغرافية ونفوذ في المنطقة وتعمل على حرمانه من الموارد التي يحتاجها لاستعادة نشاطه بهدف ضمان الاستقرار على المدى الطويل".

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وأعلن المرصد اليوم الثلثاء أن "قسد" اعتقلت منذ يوم الأحد الماضي 9 أشخاص يُشتبه بارتباطهم بالتنظيم في مدينة الرقة التي شكلت معقله الأبرز في سورية قبل طرده منها في تشرين الأول (أكتوبر) 2017. ويؤكد خبراء أن تجريد تنظيم "داعش" من مناطق سيطرته جغرافياً لا يعني انتهاء الخطر الذي يمثله، محذرين من إمكان أن يلجأ إلى شنّ هجمات عشوائية لإيقاع أكبر قدر من الخسائر البشرية في المرحلة المقبلة.

إلى ذلك، يدرس القضاء الفرنسي التماسين عاجلين قدمتهما امرأتان محتجزتان مع أطفالهما في مخيم روج في منطقة سيطرة الأكراد في شمال شرق سورية، لإرغام الدولة الفرنسية على استعادتهم، بحسب ما أفاد وكيلا الدفاع عنهما وكالة "فرانس برس".

وقدّم المحاميان وليام بوردون وفانسان برينغارت اللذان يتشاركان في الدفاع عن هاتين المرأتين، مراجعتين قضائيتين كي يُرغم القضاء الإداري وزير الخارجية الفرنسي على "المضي قدماً في استعادة هاتين العائلتين بهدف وقف الانتهاك الخطير وغير القانوني بشكل واضح للحق في الحياة لأطفال قاصرين معتقلين". ولدى كل من هاتين المرأتين، 3 أطفال تراوح أعمارهم بين السنة ونصف السنة وثماني سنوات.

وقال بوردون وبرينغارت: "إنه نقاش قضائي غير مسبوق، فهذه المرة الأولى التي سيكون على وزارة الخارجية أن تشرح أمام قاض رفضها استعادة أطفال موجودين في سورية في مخيمات تديرها القوات الكردية".

وترفض الحكومة الفرنسية استعادة مواطنيها الارهابيين وزوجاتهم الذين التحقوا بتنظيم "داعش" ولا توافق على استعادة الأطفال إلا بتناول "كل حالة على حدة". وتمت استعادة 5 يتامى في 15 آذار الماضي، إضافة إلى طفلة في 27 من الشهر ذاته، تبلغ 3 سنوات وحُكم على والدتها بالسجن المؤبد في العراق. وفي الالتماسين، يقول المحاميان إن "البقاء في مخيم روج يعرّض الأطفال القاصرين إلى معاملة غير إنسانية ومهينة وإلى خطر الموت، ما يفرض ترحيلهم في أقرب وقت". ويشيران إلى أن حريقاً في المخيم تسبب بوفاة "3 أطفال على الأقل وجرح العشرات".

وسبق أن لجأ وكيلا الدفاع إلى القضاء الإداري في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لكن الالتماسين رُفضا في حينها. وقدما في ما بعد التماساً أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لكن أيضاً من دون نتيجة.

في الآلية الجديدة، يستند المحاميان خصوصاً إلى "الشرط الدستوري القاضي بحماية مصالح الطفل" المنصوص عليه بقرار حديث صادر عن المجلس الدستوري بشأن فحوص العظام التي أجريت للمهاجرين الشباب. ويعتبران أن استعادة الأطفال "لا يمكن أن تحصل إلا مع أمهاتهم"، وأن حماية حق القاصرين في الحياة لا يمكن أن "يُفصل عن حقهم في عدم فصلهم عن أمهاتهم".