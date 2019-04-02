شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور .. محمد بن راشد يشهد اليمين الدستورية لسفراء الإمارات الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى سفراء دولة الأمارات الجديد اليوم، اليمين الدستورية فى قصر الرئاسة بمدينة أبو ظبي، وبحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وعدد من الوزراء والمسئولين الإماراتيين.

وقد أدى اليمين كلا من الدكتور عبد الرحيم يوسف محمد العوضي سفيرا لدى بولندا وأحمد على محمد البلوشي سفيرا لدى الأردن وعمر عبيد محمد الحصان الشامسي سفيرا لدى ايطاليا ومنصور عبدالله خلفان بالهول سفير لدى انجلترا، وعبد الله على عتيق السبوسى سفيرا لدى استراليا، وسعيد مطر سلطان الصيري سفيرا لدى أوغندا، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم سفيرا لدى السويد وماجد حسن السويدي سفيرا لدى إسبانيا وأحمد غانم المهيري سفيرا لدى موريتانيا وفاطمة عبيد الكلباني مندوبة الدولة لدى منظمة الأغذية والزراعة الدولية "الفاو" في روما.

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وحرص حاكم مدينة دبى، على حضور اليمين الدستورى للسفراء الجديد وقام بالتأكيد عليهم بأن يمثلوا دولتهم خير تمثيل ويراعوا مصلحتها الوطنية وأن لا يخلطوا بين المصلحة الوطنية لدولتهم ومصالحهم الشخصية، بحسب جريدة "البيان" الإماراتية.