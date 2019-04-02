رئيس الوزراء العراقي يعتزم زيارة تركيا قريبا

بغداد / عامر الحساني / الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عزمه زيارة تركيا وبعض دول الخليج قريبًا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، أكد فيه حرص بغداد الانفتاح على جميع دول الجوار، انطلاقًا من المصالح المشتركة، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية.

وتابع أنه بصدد بحث "ملفات مهمة" في جولته الإقليمية، دون الكشف عن موعد إجرائها.

والجولة المنتظرة ستكون الأولى من نوعها لـ"عبد المهدي"، منذ توليه المنصب نهاية العام الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.