بغداد / عامر الحساني / الخليج 365
أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عزمه زيارة تركيا وبعض دول الخليج قريبًا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، أكد فيه حرص بغداد الانفتاح على جميع دول الجوار، انطلاقًا من المصالح المشتركة، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية.
وتابع أنه بصدد بحث "ملفات مهمة" في جولته الإقليمية، دون الكشف عن موعد إجرائها.
والجولة المنتظرة ستكون الأولى من نوعها لـ"عبد المهدي"، منذ توليه المنصب نهاية العام الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء العراقي يعتزم زيارة تركيا قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.