ليبيا تعلن ترحيل مهاجرين مغاربة غير نظاميين

الرباط / أحمد بن الطاهر / الأناصول

أعلنت ليبيا، الثلاثاء، ترحيل مجموعة جديدة من المهاجرين غير النظاميين المغاربة، عبر مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، باتجاه مطار قرطاج التونسي.

جاء ذلك في بيان للجهاز الليبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق (المعترف بها دوليًا)، نشره بصفحته على "فيسبوك".

وقال البيان: "الدفعة الأولى من المهاجرين غير النظاميين من الجنسية المغربية الشقيقة، تم ترحيلهم اليوم (الثلاثاء) نحو مطار قرطاج الدولي بالعاصمة التونسية".

وتابع: "سيتم ترحيل المهاجرين المغاربة بعد ذلك إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء"، من دون أن يكشف عن عددهم.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق فوري من السلطات المغربية.

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وفي 28 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، قال عز الدين ثابت، مسؤول في تنسيقية الجالية المغربية بليبيا (غير حكومية) للأناضول، إن 28 مغربيًا عالقين في ليبيا، يتواجدون بمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس (غرب).

ونشر "الجهاز" آنذاك، فيديو للعالقين المغاربة يناشدون حكومة بلادهم التدخل لإعادتهم إلى المغرب.

وكان المغرب قد أعاد في يناير / كانون الثاني 2018، 338 من رعاياه العالقين في ليبيا، بحسب بيان للوزارة المكلفة بالهجرة التابعة لوزارة الخارجية المغربية.

وتعد ليبيا البوابة الرئيسية للمهاجرين الأفارقة، الساعين للوصول إلى أوروبا بحرا، حيث سلك أكثر من 150 ألف مهاجر هذا الطريق خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

ومنذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969 ـ 2011)، تتقاتل كيانات مسلحة عديدة في البلد العربي الغني بالنفط، الذي يشهد حاليا صراعا على السلطة بين حكومتين في غربي وشرقي البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.