بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365
أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، الثلاثاء، نزوح 60 عائلة في محافظة كركوك، شمالي البلاد، جراء مداهمة سيول أحيائهم.
وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة، ستار نوروز، في بيان، إن 60 عائلة خرجت من منازلها في ناحية "ألتون كوبري"، شمال غربي كركوك، وسط استمرار هطول الأمطار منذ أيام.
وأضاف أن الأسر النازحة تم إيواؤها في أحد المباني بالناحية، وتسليمها مساعدات إغاثية.
والإثنين، أعلنت وزارة الداخلية حالة الطوارئ في 5 محافظات مهددة بالسيول، هي صلاح الدين وكركوك (شمال)، وديالى (وسط)، وواسط وميسان (جنوب).
وأخلت السلطات العديد من القرى الواقعة على جانبي نهر دجلة في محافظة صلاح الدين، تحسباً لغمرها جراء السيول وارتفاع منسوب مياه النهر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق.. نزوح 60 عائلة في كركوك جراء السيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.