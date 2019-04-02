رسمياً.. #بوتفليقة يستقيل من منصبه رئيساً لـ #الجزائر

صحيفة الخليج الالكترونية أخطر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء اليوم (الثلاثاء)، رسمياً رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيساً للجمهورية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن رئاسة الجمهورية. وكان “بوتفليقة” قد أعلن أمس أنه سيقدم استقالته قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في 28 أبريل 2019، وسيتولى قبل ذلك إصدار قرارات مهمة لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية”.

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