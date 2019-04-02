أمطار_رعدية وعاصفة ترابية على عدة مناطق الساعات المقبلة

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مساء اليوم الثلاثاء، 3 تنبيهات مبكرة على المنطقة الشرقية، ونجران، والرياض.

وأوضحت أن حالة الطقس على الشرقية سيستمر معها تكون السحب الرعدية الممطرة التي تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، وذلك بدءاً من الثامنة والنصف حتى الواحدة بعد منتصف الليل.

فيما ستكون حالة الطقس على الرياض عبارة عن استمرار هطول أمطار رعدية، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك بدءاً من التاسعة مساءً وحتى الثالثة فجراً.

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أما فيما يخص نجران، فتوقعت الأرصاد استمرار انعدام الرؤية الأفقية؛ بسبب العاصفة الترابية مع فرصة لتكون أمطار رعدية، وذلك بدءاً من التاسعة وحتى الثالثة فجراً.