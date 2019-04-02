القنفذة.. مواطن يعتدي على موظف بلدية بـ«فأس» أثناء إزالة تعديات

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جدة - متابعة الخليج 365 - القنفذة:
تعرض موظف ببلدية القوز في محافظة القنفذة، لجرح في الفخذ بعد اعتداء مواطن عليه بـ “فأس” أثناء إزالة تعديات في إحدى القرى.
وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية القوز المهندس عبدالله الزبيدي أنه أثناء إزالة تعديات في قرية المحاسنة اعتدى مواطن على مراقب الأراضي بالبلدية بـ “فأس”.
وأضاف الزبيدي، أنه تم نقل الموظف للمستشفى وأجريت له الفحوصات اللازمة، وغادر المستشفى، وتمكن الأمن، من ضبط المعتدي وبانتظار إحالته للنيابة العامة.
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