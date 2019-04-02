شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يحبط هجومًا إرهابيًا جنوبى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت قوات الجيش الصومالي هجومًا إرهابيًا كبيرًا جنوبي البلاد، بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي حركة "الشباب" المتطرفة.

وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية، اليوم الثلاثاء، أن اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش الصومالي ومسلحي حركة "الشباب" المتطرفة في وقت متأخر من مساء أمس. ونقلت الإذاعة عن وزارة الإعلام الصومالية قولها إن قوات الجيش ضبطت شاحنة مُحملة بمتفجرات في قرية "سيبد" بإقليم شابيلي السفلي، مضيفة أن "الإرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ هجوم إرهابي واسع النطاق في الصومال لكن قوات الجيش أحبطت الهجوم المُحتمل واعتقلوا عددًا من الإرهابيين".

ونقلت إذاعة "شابيلي" عن مصادر أمنية قولها إن المتفجرات المُحملة في الشاحنة تعد واحدة من أكبر القنابل التي صنعتها حركة "الشباب"، مشيرة إلى أن المسلحين كانوا يستهدفون العاصمة مقديشيو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الصومالى يحبط هجومًا إرهابيًا جنوبى البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.