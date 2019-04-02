شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامى كويتى: مصر خطر أحمر.. ولا يمكن الاستغناء عن القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دافع الإعلامى الكويتى فهد السلامة عن مصر، والمصريين المقيمين بدولة الكويت، وذلك بعد قيام أحد الأشخاص الكويتيين، بكتابة "هاشتاج" على موقع "تويتر"، يطالب فيه بعدم استقدام أطباء مصريين للكويت استبدالهم بجنسيات أخرى، الأمر الذى أثار موجة من الاعتراضات والغضب ضد هذا الهاشتاج من المواطنين الكويتيين، وكذلك المثقفين والسياسيين .

وقال فهد السلامة خلال أحد البرامج التليفزيونية، "مصر خطر أحمر"، فمن يطالبون بطرد المصريين من الكويت، من أنتم لتطالبوا بذلك، فالمصريون سيبقون هنا، ونحن مع المصريين "دم ولحم"، وأكلنا معهم عيش وملح، ولا ننسى مواقفهم .

وأضاف السلامة، أنا متأكد أن المواطنين الكويتيين الشرفاء يعرفون قيمة مصر، ويذهبون إليها بشكل مستمر ، فنحن الكويتيين لا نستغنى عن القاهرة، فليس معنى وقوع حادث بسيط ولكنى أرفض التعميم نهائيا، ولا يجب أن يخرج مثل هذا "الهاشتاج" الذى يطالب بطردهم من الكويت، فالمصريون شرفاء.



فهد السلامة يدافع عن تويتر

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فهد السلامة

وطالب السلامة جميع الكويتيين بالذهاب إلى مصر والقاهرة، بل أنه طالب جميع دول الخليج أن تذهب إلى مصر وتزور القاهرة، بدلا من صرف الأموال فى الدول الأجنبية، فالأولى أن ننعش اقتصاد مصر"

رواد موقع "تويتر" فى دولة الكويت، أيدوا الإعلامى فهد السلامة فى حديثه، ورفضوا مثل هذه أى دعوات مؤكدين أنها خرجت من قلة، ولا تعبر عن نظرة الكويتيين لأشقائهم المصريين واحترامهم لهم.