شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الإعلام الكويتى: معرض إكسبو دبى فرصة لإبراز الدور الإنسانى للكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منيرة الهويدى، وكيل وزارة الإعلام الكويتية المفوض العام لجناح الكويت المشارك فى معرض (إكسبو 2020 دبى)، أن الكويت حرصت على المشاركة فى هذا الحدث العالمى الكبير الذى يقام للمرة الأولى بمنطقة الشرق الاوسط.

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وأشارت منيرة الهويدى، عقب توقيعها عقد تنفيذ جناح دولة الكويت فى المعرض، أن المشاركة ستكون فرصة لعرض المشاريع الاستراتيجية والمبادرات المحققة لأهداف التنمية المستدامة فى دولة الكويت، فضلا عن إبراز دور الكويت الإنسانى الذى انتهجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح واستحق تقدير واحترام العالم.

يذكر أن معرض (إكسبو 2020 دبي) سيقام فى إمارة دبى أكتوبر المقبل، وتتواصل فعالياته حتى أبريل 2021 تحت شعار (تواصل العقول وصنع المستقبل).