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وتابع هنية أن الوفد الأمني المصري حمل، أمس الاثنين، ثلاث مطالب تتعلق بالأسرى داخل "سجون الاحتلال"؛ وذلك بحسب وكالة "سما".
© AP Photo / Fethi Belaid
وأضاف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس:
إن المطالب التي حملها هي ثلاثة، أولها رفع أجهزة التشويش، وإلغاء العقوبات التي فرضتها إسرائيل على الأسرى مؤخرا، وتأمين حياة كريمة لأسرانا واستئناف الزيارات.
وأوضح هنية أن الوفد المصري سلم الحركة، الليلة الماضية، جدولا زمنيا لتنفيذ العديد من القضايا المتعلقة بتفاهمات التهدئة
وأضاف إسماعيل هنية:
نراقب مدى الالتزام بتنفيذ التفاهمات ورؤيتنا أن يرى شعبنا إنجاز عملي أكثر مما يسمع.
وتابع هنية:
إن الصاروخ الذي سقط على هشارون بمدينة تل أبيب، جاء نتيجة خلل فني، لكنه نموذج مصغر فيما لو فكر الاحتلال من ارتكاب حماقة ضد شعبنا الفلسطيني، وما خفي أعظم!".
وشنت القوات الإسرائيلية، في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، غارات على القطاع، ردا على سقوط صاروخ على منزل في تل أبيب، زعمت الأخيرة أن حركة حماس كانت وراء إطلاقه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد صاروخ "الفجر"... هنية يهدد إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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