انتشار صورة من داخل مستشفى سعودي تثير جدلا... والسلطات تتحرك

وبحسب الصورة المتداولة على "تويتر" فإن أحد العاملين في المستشفى علق ملصق على الواجهة الزجاجية لأحد الأقسام بالمستشفى كتب عليها "تأجلت المواعيد إلى يوم الأربعاء"، و"جميع الموظفين في دورة تدريبية".

وفي تعلقه على الصورة كتب حساب "أخبار السعودية" على "تويتر" "عندما تنعدم المسؤولية والإنسانية معا… مستشفى حكومى في جازان يقرر تأجيل علاج المرضى إلى يوم آخر بسبب دورة تدريبية".

وتداول العديد الصورة التي أثارت حالة من السخط والاستياء بين أوساط المراجعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب موقع "سبق" السعودي.

من جانبها اعتذرت المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان عن الملصقين، وتوعدت باتخاذها الإجراءات اللازمة في الواقعة، مؤكدة أن استقبال الحالات مستمر بالقسم الذي تم وضع الملصقين عليه.

​وفي تصريحات من صحة جازان لـ"سبق" فتحت المديرية تحقيقًا موسعاً، جاري التحقق لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتابعت المديرية "ننوه أن استقبال الحالات مستمر بالقسم".