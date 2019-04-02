وزير إسرائيلي: نخشى من "صفقة القرن"

ذكرت القناة العبرية "العشرين"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن نفتالي بينيت، عضو حزب "اليمين الجديد"، وزير التعليم الإسرائيلي، أجرى لقاءات مع عدد من مستوطني "غوش قطيف" في قطاع غزة، الذين تم إخلاء مستوطناتهم في عام 2005، وأوضح لهم أنه وكثير من السياسيين الإسرائيليين يخشون "صفقة القرن" الأمريكية.

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وأفادت القناة العبرية أن نفتالي بينيت وغيره ممن توجهوا للقائه، صباح اليوم، أمام منزله بمدينة رعنانا، يخشون وجود بند في الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن"، يتضمن إخلاء للمستوطنات الإسرائيلية، وهو ما أعلنه وزير التعليم نفسه، رئيس حزب "البيت اليهودي" سابقا، من رفضه التام لإخلاء أية مستوطنة.

وسبق أن أكد الوزير بينيت خلال مقابلته التلفزيونية مع قناة i24News، اليوم، الثلاثاء، أنه "ينوي تجريد حماس من قوتها العسكرية حتى لا تتمكن من إلحاق الأذى بنا، تحت أي ظرف من الظروف أو الأسباب، لن أسمح بإنشاء دولة عربية أخرى هنا في أرض إسرائيل، لن يحدث ذلك".

وفي معرض حديثه، وصف زعيم "اليمين الجديد"، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه "صديق عظيم لدولة إسرائيل، لكن لديه أفكاره ومصالحه الخاصة، لذلك في بعض الأحيان يخاطر الأصدقاء بحدوث الأخطاء، ولهذا السبب لدينا حزب اليمين الجديد، لوقف إنشاء دولة فلسطينية".

وأشار إلى أنه كان قد طلب من الرئيس ترامب، مباشرة، في أواخر فبراير/ شباط 2019، "نشر تفاصيل خطة السلام قبل الانتخابات".