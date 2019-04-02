نتنياهو ينقل عبر بوتين تحذيرًا للبنان بشأن "مصنع للأسلحة"

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

يعتزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن ينقل للبنان تحذيرا "شديد اللهجة"، عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما المرتقب الخميس، بحسب هيئة البث الإسرائيلي (رسمية).

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن مكتب نتنياهو أن الأخير سيلتقي، الخميس، الرئيس الروسي بالعاصمة موسكو.

وقالت الهيئة الإسرائيلية إن نتنياهو سيحذر لبنان من مغبة "إقامة إيران وحزب الله مصنعا جديدا لإنتاج الأسلحة الدقيقة، سرّا، على أراضيه (لبنان)".

وأوضحت أن نتنياهو عرض هذه "المعلومات" على وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال زيارة الأخير لإسرائيل قبل أسبوعين.

Advertisements

وأشارت إلى أن بومبيو نقل تهديد إسرائيل أيضًا إلى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي.

ولم يصدر أي تعليق من جانب لبنان بشأن الأمر، كما لم تعلق إيران أو "حزب الله" اللبناني.

وهذه أول زيارة لنتنياهو إلى موسكو منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نهاية مارس / آذار الماضي، الاعتراف بـ"سيادة" إسرائيل المزعومة على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

ووفق الهيئة الإسرائيلية، فإن زيارة نتنياهو إلى موسكو سيخيم عليها الخلاف بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن القرار الأمريكي حول الجولان، في وقت يؤكد فيه الكرملين أن موسكو لن تؤيد أبدا مثل هذه الخطوة التي تعتبرها "لاغية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.