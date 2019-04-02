لبنان يطالب إسرائيل بالانسحاب من مناطق تحتلها في الجنوب

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365
طالب لبنان، الثلاثاء، إسرائيل بالانسحاب من "مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم المحتل من بلدة الغجر جنوب لبنان".
جاء ذلك في بيان للجيش اللبناني صدر عقب الاجتماع الثلاثي الذي عقد في منطقة رأس الناقورة مقر قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل".
والاجتماع حضره قائد قوات يونيفيل اللواء ديل كول، وضباط من الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وفق المصدر ذاته.
ولفت البيان إلى أن الجانب اللبناني "أدان استمرار خروقات الإسرائيلي برّاً وبحراً وجوّاً، وأعمال التنصت والمراقبة التي تنتهك السيادة اللبنانية والقرار 1701.
وتم نشر قوة "يونيفيل" للمرة الأولى عام 1978، تم توسيع مهماتها وزيادة عددها تطبيقا للقرار 1701، الذي صدر عقب حرب استمرت 36 يوما بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، عام 2006، وقضى بوقف الحرب.
بدوره قال ديل كول، في بيان منفصل، إن مناقشات الاجتماع الثلاثي اليوم تطرّقت إلى "الانتهاكات الجوية والبرية، والوضع على طول الخط الأزرق، واكتشاف الأنفاق، إلى جانب قضايا أخرى تدخل في نطاق قرار مجلس الأمن الدولي 1701 وغيره من القرارات ذات الصلة".
والاجتماعات الثلاثية تعقد بانتظام تحت رعاية "يونيفيل" منذ نهاية حرب عام 2006 في جنوب لبنان، وهي آلية أساسية لإدارة النزاع وبناء الثقة بين الأطراف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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