الصحة: هذه حقيقة تسبب #اللقاح_الثلاثي في الإصابة بـ”التوحّد”

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صحيفة الخليج الالكترونية
نفت مديرية الشؤون الصحية بجدة، اليوم الثلاثاء، أي علاقة بين اللقاحات الثلاثية والإصابة بمرض التوحُّد، وأوضحت أن ما يُشاع بشأن ذلك غير صحيح.
وأوضحت صحة جدة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن اللقاحات آمنة جداً، والدراسات أثبتت عدم وجود رابطٍ بين اللقاح الثلاثي الفيروسي ومرض التوحُّد.
وأضافت: “لا تسمع لمن يقولون إن لقاح الثلاثي الفيروسي يسبِّب التوحُّد”، موضحة أن من أهم أعراض الإصابة بالتوحُّد هو: عدم الاستجابة للنداء، والتأخر في النطق، وكثرة إعادة بعض الحركات والكلمات.
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