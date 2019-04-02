الصحة: هذه حقيقة تسبب #اللقاح_الثلاثي في الإصابة بـ”التوحّد”

صحيفة الخليج الالكترونية

نفت مديرية الشؤون الصحية بجدة، اليوم الثلاثاء، أي علاقة بين اللقاحات الثلاثية والإصابة بمرض التوحُّد، وأوضحت أن ما يُشاع بشأن ذلك غير صحيح.

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وأوضحت صحة جدة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن اللقاحات آمنة جداً، والدراسات أثبتت عدم وجود رابطٍ بين اللقاح الثلاثي الفيروسي ومرض التوحُّد.

وأضافت: “لا تسمع لمن يقولون إن لقاح الثلاثي الفيروسي يسبِّب التوحُّد”، موضحة أن من أهم أعراض الإصابة بالتوحُّد هو: عدم الاستجابة للنداء، والتأخر في النطق، وكثرة إعادة بعض الحركات والكلمات.