شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تدشين 4 تأشيرات جديدة للعمرة قريباً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشر حساب “مشاريع السعودية” عبر “تويتر”، تفاصيل جديدة حول أربعة أنواع جديدة من التأشيرات الإلكترونية، تعتزم وزارة الحج والعمرة تدشينها قريباً؛ للتيسير على المواطنين والمقيمين والزائرين، وتستهدف رفع أعداد المعتمرين إلى 30 مليون معتمر سنوياً.
وتشمل تأشيرة عمرة المضيف التي تسمح للمواطن والمقيم باستضافة من 3 إلى 5 أفراد لأداء العمرة سنوياً، وكذلك التأشيرة العائلية التي تتعامل مع العائلة كمجموعة، وتأشيرة الترانزيت للعمرة التي يمكن الحصول عليها عند السفر عبر الناقل الوطني الـ”الخطوط السعودية”.
والتأشيرة الرابعة، هي التأشيرة السريعة التي تمكن المقيم لخمسة أيام من الدخول مرة ثانية بالتأشيرة السابقة.
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