شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء 700 معتمر بعد اندلاع حريق بفندق في مكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:
نجحت فِرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة في إخلاء 700 معتمر من فندق شب به حريق، اليوم الثلاثاء.
وأعلن الدفاع المدني عبر “تويتر” أن مدني مكة أخمد حريقاً اندلع في غرفة بالدور الثاني عشر بأحد الفنادق بحي الحفائر، وتم إخلاء 700 معتمر دون أي إصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر إخلاء 700 معتمر بعد اندلاع حريق بفندق في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.