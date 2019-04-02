شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء 700 معتمر بعد اندلاع حريق بفندق في مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

نجحت فِرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة في إخلاء 700 معتمر من فندق شب به حريق، اليوم الثلاثاء.

وأعلن الدفاع المدني عبر “تويتر” أن مدني مكة أخمد حريقاً اندلع في غرفة بالدور الثاني عشر بأحد الفنادق بحي الحفائر، وتم إخلاء 700 معتمر دون أي إصابات.