انت الان تتابع صحف الإمارات: بوتفليقة يتنحى وهزيمة ثقيلة لأردوغان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصحف كشفت عن إعداد وزارة الإسكان الإسرائيلية خطة تقضي بتكثيف الاستيطان في هضبة الجولان، وتشجيع اليهود على السكن هناك وذلك عقب اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان

طالعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، على آخر تطورات الأحداث في الجزائر، وتناولت نتائج الانتخابات المحلية في الجزائر، كما سلطت الضوء على خطة الاحتلال لتهويد هضبة الجولان بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. صحيفة "الخليج" كشفت عن إعلان الرئاسة الجزائرية أمس الإثنين، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيستقيل من منصبه قبل انتهاء ولايته، يوم الأحد 28 أبريل. ورجحت مصادر إخبارية تعيين رئيس جديد لمجلس الأمة لإدارة شؤون الدولة، في وقت تظاهر المئات فيه بساحة البريد المركزي أمس، بالعاصمة الجزائر بعد الإعلان عن حكومة تصريف الأعمال.

وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى تظاهر المئات في ساحة البريد المركزي بالعاصمة الجزائر، بعد الإعلان عن حكومة تصريف الأعمال بقيادة الوزير الأول نورالدين بدوي. وقال المحتجون إن الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة، والإبقاء على بدوي على رأسها، بمثابة ضرب لمطالب الشعب عرض الحائط. واستغرب المحتجون، ما

وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى تظاهر المئات في ساحة البريد المركزي بالعاصمة الجزائر، بعد الإعلان عن حكومة تصريف الأعمال بقيادة الوزير الأول نورالدين بدوي.

وقال المحتجون إن الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة، والإبقاء على بدوي على رأسها، بمثابة ضرب لمطالب الشعب عرض الحائط.



واستغرب المحتجون، ما اعتبروه مفاجأة، إبقاء "رئيس أركان الجيش، قايد صالح، في منصبه المدني كنائب لوزير الدفاع، إلى جانب بقاء الرئيس بوتفليقة وزيرا للدفاع"، في حين تم تداول أنباء عن خلافات بين الجيش والرئاسة.

وأفادت صحيفة "البيان" أن النيابة العامة أعلنت أمس، فتح تحقيقات في قضايا فساد، وأن وكيل الجمهورية أصدر أوامر بمنع سفر مجموعة من الأشخاص، تحدثت تقارير أنها تضمنت 12 اسما. بينما أكدت وسائل إعلام جزائرية أن القـيادة العليا للجيش هي من أمرت بفتح تحقيقات الفساد.



وتحت عنوان "إسرائيل تحشر ربع مليون مستوطن في الجولان"، ذكرت "الخليج" أن وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أمس، أن وزارة الإسكان أعدت خطة تقضي بتكثيف الاستيطان في هضبة الجولان السورية المحتلة، وتشجيع اليهود على السكن هناك، حيث تقضي الخطة ببناء عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية لاستيعاب 250 ألف يهودي بحلول 2048، بينما أكد النائب جمال الزعبي، عضو البرلمان السوري، أن دمشق لن تصمت على ما يحدث في هضبة الجولان، مؤكدا أنها ستستردها حتما، سواء بالوسائل الدبلوماسية أو حتى العسكرية.

ويأتي الكشف عن تفاصيل الخطة، عقب أسبوع من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتلة، بينما جددت القمة العربية رفضها لإعلان الرئيس الأمريكي، الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الهضبة المحتلة، مؤكدة أنها أرض عربية سورية محتلة باعتراف المجتمع الدولي.



وأشارت "البيان" إلى أنه بحسب الإعلام العبري فإن الخطة التي صاغتها وأعدتها وزارة الاستيطان مع جهات أخرى، تشمل بناء 30 ألف وحدة استيطانية في مستوطنة "كتسرين"، وإنشاء مستوطنتين جديدتين في الجولان، وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية المتعلقة بالمواصلات والسياحة، وربط الجولان بشبكة المواصلات.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية التي كشفت النقاب عن تفاصيل الخطة الاستيطانية بالجولان، أن الحديث يدور عن خطة حكومية مدرجة تهدف لتعزيز وتدعيم الجولان، مؤكدة أن الخطة أنجزت بالتعاون والتنسيق ما بين وزارة الإسكان والمجلس الإقليمي الاستيطاني "جولان"، ومجلس مستوطنة "كتسرين" وحركة "أور".



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وبالانتقال إلى الشأن اليمني، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن 267 عنصرا من ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، بينهم أفارقة، قتلوا وأصيبوا خلال المعارك المستمرة منذ 5 أيام، شمالي محافظة الضالع.

وصدت قوات الجيش اليمني خلال هذه الفترة عدة هجمات للميليشيات التي تستميت من أجل استعادة السيطرة على مواقع فقدتها في جبهات "مريس ودمت"، شمالي محافظة الضالع. وأحبطت قوات الجيش كل تلك الهجمات وأجبرت عناصر الميليشيا على التراجع والفرار.



وحول الأوضاع في السودان، ذكرت "الإمارات اليوم" أن الرئيس السوداني عمر البشير أكد أن مطالب التظاهرات المناهضة لحكومته مشروعة، لكنّه أشار إلى أن بعضها لم يتبع الإجراءات القانونية، وتسبب في تخريب الممتلكات، بينما أصدر مرسومين جمهوريين بتعيين سبعة وزراء جدد بينهم أربعة وزراء دولة.

وقال البشير، خلال افتتاحه، أمس، الدورة البرلمانية الجديدة، إن "الأزمة الاقتصادية أثرت في قطاعات واسعة من شعبنا". وتابع بأنّ هذه الأزمة "جعلت بعضهم يخرج إلى الشارع لتحقيق مطالب مشروعة، لكن بعض هذه التجمعات لم تتبع الإجراءات القانونية، كما أن بعضها نحا نحو تخريب الممتلكات".



وأوضحت "الخليج" أن البشير اتهم جهات لم يسمها بالقفز على الاحتجاجات والعمل على استغلالها لتحقيق أجندات إقصائية، بينما أبدت الولايات المتحدة الأمريكية قلقها إزاء حالات الاعتقال التي تطال معارضي النظام والناشطين دون توجيه اتهامات مباشرة، واعتبرت تواصل الاحتجاز يناقض دعوات الحكومة للحوار مع معارضيها.

وتحت عنوان "هزيمة مفاجئة لحزب أردوغان في أنقرة وإسطنبول بالانتخابات البلدية"، تناولت "الإمارات اليوم" تعرض حزب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان لانتكاسة كبرى، أمس، بعدما أظهرت نتائج الانتخابات المحلية أن حزب العدالة والتنمية، الذي يحكم البلاد منذ عقد ونصف العقد، خسر العاصمة أنقرة وإسطنبول، عصب الاقتصاد في البلاد، بينما اعتبرت الصحافة الغربية أن نتيجة الانتخابات تشكل عقابا للرئيس وحزبه، بسبب إدارته لاقتصاد البلاد.



تشكل خسارة أهم مدينتين في البلاد هزيمة مدوية لأردوغان، إذ كان هو نفسه رئيس بلدية إسطنبول، وحظي بقدرة لا مثيل لها في تاريخ تركيا على الفوز بشكل متكرر في الانتخابات.

وذكرت "الخليج" أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات سعدي غوفن، أعلن أن مرشح المعارضة لتولي رئاسة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، يتصدر النتائج بنحو 28 ألف صوت، مع فرز معظم الأصوات.

وحصل إمام أوغلو على قرابة 4,16 مليون صوت، مقابل 4,13 مليون لمرشح حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم.

تناولت "البيان" خسارة أردوغان تحت عنوان "أردوغان يخسر قلبه"، حيث أشارت إلى أن الرئيس التركي مني بانتكاسات مذهلة في الانتخابات المحلية بخسارة حزبه الحاكم (العدالة والتنمية) السيطرة على العاصمة أنقرة للمرة الأولى منذ تأسيسه عام 2001، وخسارة الانتخابات في إسطنبول أكبر مدن البلاد، واستهل فيها أردوغان مسيرته السياسية، وكان رئيسا لبلديتها في التسعينيات، مما جعل الصدمة أكبر.



وكان أردوغان، قد نظم حملات انتخابية دون كلل على مدى شهرين قبل تصويت، أول من أمس الأحد، الذي وصفه بأنه مسألة مصيرية بالنسبة لتركيا. وتحمل خسارة إسطنبول على وجه الخصوص حساسية بالنسبة لأردوغان الذي كرر لأعضاء حزبه أن الفوز في المدينة يساوي الفوز بتركيا كاملة.