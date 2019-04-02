حرب الحكومة والانقلاب.. 85% من اليمن في قبضة «الشرعية»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي استعرض في مؤتمر صحفي، تطورات الحرب في اليمن، المستمرة منذ أربع سنوات.



التحالف أعلن أنّ 85% من مناطق اليمن تحت سيطرة الحكومة الشرعية رغم استمرار الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية.

المالكي قال إن هدفهم الاستراتيجي هو إعادة الحكومة الشرعية، مع اتخاذ كافة الإجراءات لحماية المدنيين.



الموانئ اليمنية تعمل بكل طاقتها الاستيعابية، بينما تعيق الميليشيات الحوثية إيصال سفن المساعدات لميناء الحديدة الاستراتيجي، بحسب المتحدث.



الموانئ اليمنية كافة وعددها 22 ميناء لا تزال تعمل بالطاقة الاستيعابية الكاملة، إضافة إلى التصاريح المعطاة سواء كانت التصاريح الجوية أو البرية أو البحرية.



متحدث التحالف اتهم الميليشيات الحوثية بأنّها تتعمد تعطيل دخول وخروج السفن إلى الموانئ الخاضعة تحت سيطرتها.

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تقارير أممية ومنظمات إنسانية كشفت أنّ أكثر من 24 ألف طفل تم تجنيدهم من قبل الميليشيات الحوثية ولاتزال تقوم بتجنيد الأطفال في المعارك المستمرة.



المالكي تحدّث عن جهود مشتركة مع الأمم المتحدة لإعادة اندماج الأطفال حول العالم وحمايتهم من نتائج تلك الحروب.



التحالف تمكّن من إنفاذ 113 طفلاً ضبطهم في الحدود الجنوبية للسعودية يحملون الأسلحة، وتمت إعادة تأهيلهم وتسليمهم إلى ذويهم وإعادتهم عن طريق الحكومة اليمنية الشرعية وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر .



المتحدث أشاد بجهود البرامج السعودية لتنمية وإعمار اليمن من خلال توزيع قوارب الصيد في مديرية حصوين في محافظة المهرة بعدد 20 قاربًا بمحركاتها للمدنيين.