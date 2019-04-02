إسرائيل تحذر لبنان عبر بومبيو والسبب.. اتهامات لحزب الله بإقامة مصنع صواريخ

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

إسرائيل تحذر لبنان بسبب حزب الله.

نقلت القناة 13 في إسرائيل عن مسؤول أمريكي قوله، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وصل إلى بيروت حاملا بجعبته معلومات استخباراتية سرية للغاية، وخلال لقائه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري حذر بومبيو لبنان من أن حزب الله وإيران قاما بإنشاء مصنع سري جديد لإنتاج الصواريخ الدقيقة على الأراضي اللبنانية.

وتقول القناة إن المعلومات تلقاها بومبيو من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته إسرائيل في 20 آذار/ مارس قبل أيام من وصوله إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وأشارت المعلومات إلى أن إسرائيل وخلال لقائها بومبيو قد أعربت عن مخاوفها من أن تصبح مجددا هدفا أمام حزب الله الحليف الأول لإيران، وأعلنت أنها تشعر بالقلق إزاء تصنيع الحزب لهذه الصواريخ الدقيقة على أرضه، إلا أنها لن ترد باستخدام القوة العسكرية، لأن أي تدخل عسكري في هذه الأثناء قد يؤدي إلى وقوع حرب شاملة.

رحلة مكوكية بين إسرائيل ولبنان

وخلال رحلته المكوكية بين إسرائيل ولبنان، انتقل بومبيو من القدس إلى بيروت حاملا رسالة شديدة اللهجة إلى الحكومة اللبنانية ضد إيران وحزب الله، وأثناء لقائه الرئيس ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري إضافة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، حذر بومبيو الحكومة اللبنانية مما وصفها مصانع الصواريخ السرية، وأشارا إلى أن لوجودها عواقبُ وخيمة على الأمن اللبناني.

هذا ووفقًا لذات المصادر، فقد أخبر بومبيو المسؤولين اللبنانيين أن عمليات حزب الله السرية في لبنان قد تزيد من خطر التصعيد الحقيقي مع إسرائيل، ولفتت إلى أن الوزير الأمريكي أراد التأكد من دراية الجانب اللبناني بالمعلومات التي كانت بحوزته.

هذا ودعا بومبيو اللبنانيين خلال مؤتمر صحفي عقده أثناء لقائه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل لما أسماها مواجهة الحقائق، متهما حزب الله بالوقوف في طريق تحقيق أحلام الشعب اللبناني.

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واعتبر بومبيو أن حزب الله هو طرف إرهابي وهو موقف رفضه نظيره اللبناني الذي قال إن الحزب جزء من التركيبة السياسية في لبنان وأنه يمثل قاعدة جماهيرية واسعة.

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وأيضا راجمات صواريخ

هذا وكان نتنياهو قد كشف في وقت سابق في سبتمبر الماضي عن قيام حزب الله بنصب عدة راجمات صواريخ في العاصمة بيروت، بالقرب من مطار رفيق الحريري الدولي، ونشر الجيش الإسرائيلي صور الأقمار الاصطناعية التي تظهر هذه المواقع.

وردا على الاتهامات الإسرائيلية، اصطحب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل السفراء المعتمدين في لبنان، إلى المواقع المذكورة والتي تزعم إسرائيل أن لحزب الله مصانعَ أسلحة بها، وتبين بعد ذلك أن المكان ملعب رياضي وهوخال من أية صواريخ.