دبي - بواسطة محمد فارس © هواوي تفتح باب الحجز المسبق لهاتفي P30 Pro وP30 Lite في مصر ولمدة 7 أيام أجهزة هواوي (3)

كتب- محمد علاء الدين:

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك بمصر عن إطلاق حملة الحجز المُسبق لهاتفي هواوي P30 Pro وP30 Lite في السوق المصري بداية من يوم 3 إلى 10 أبريل بجميع فروع هواوي وموزعيها المعتمدين.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم الثلاثاء سيتم تقديم عروضًا ترويجية وهدايا لعملاء هواوي في فترة الحجز المسبق للهاتف، حيث سيحصل العملاء الذين سيحجزون P30 Pro على ساعة هواوي الذكية Huawei Watch GT مجاناً التي يبلغ ثمنها 5299 جنيهاً، بالإضافة إلى توفير إمكانية التقسيط حتى 12 شهر بدون فوائد. © أجهزة هواوي (1) أجهزة هواوي (1)

وبحسب البيان سيحصل العملاء الذين يحجزون هواوي P30 Lite على هدايا قيمة مثل سماعات بلوتوث .

ويتميز هاتف هواوي P30 Pro بعدة مزايا رائدة مثل، مستشعر الصورة المبتكر HUAWEI SuperSpectrum، والعدسة البصرية HUAWEI SuperZoom، والكاميرا الجديدة التي تعمل بتقنية أشعة الليزر تحت الحمراء لقياس المسافة عن المشهد المطلوب تصويره، والتي تسمى (Time of Flight) أو اختصاراً «ToF»، بالإضافة إلى تقنية متقدمة لتثبيت الصورة بصرياً وبالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. © أجهزة هواوي (2) أجهزة هواوي (2)

Advertisements

ويمتاز هواوي P30 Lite بكاميرا سيلفي SuperStar 32 ميجابكسل تعمل مع تأثيرات التجميل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث أن الكاميرا الأمامية للهاتف قادرة على تحديد أكثر من 8 فئات أثناء التصوير.

بينما تأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية مع عدسة تصوير واسع بقياس 24 ميجابكسل مع قدرات الذكاء الاصطناعي وتتألف من كاميرا رئيسية 24 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وكاميرا 8 ميجابكسل لزاوية التصوير الواسع للغاية البالغة حتى 120 درجة وعدسة 2 ميجابكسل. وتتميز الكاميرا الخلفية بقدرتها على التعرف على 22 فئة مختلفة، حيث يتم ضبط الإعدادات مثل الألوان والإضاءة والتباين تلقائيًا.

ويتميز هواوي P30 Lite بشاشة عرض Dewdrop قياس 6.15 بوصة وتحقق معدل شاشة إلى هيكل يبلغ 84.1 في المئة. بالإضافة إلى ذلك، الشاشة حاصة على شهادة معتمدة لحماية البصر من TÜV Rheinland وتم تصميمها ليكون تأثيرها أخف علي العين حتى توفير تجربة مشاهدة أكثر راحة للمستخدم.

يأتي الهاتف بمعالج Kirin 710 الذي يتوافق في عمله وكفاءته مع واجهة التشغيل EMUI 9.0.1 المميزة من هواوي ويحتوي علي 4 جيجابايت رام و 128 جيجابايت ذاكرة داخلية، وذلك لتقديم أفضل تجارب الاستخدام.