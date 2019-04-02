شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: اجتماع كامل لقيادات الجيش الجزائرى برئاسة رئيس الأركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاى نيوز عربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، نقلاً عن وسائل إعلام جزائرية عقد اجتماع لهيئة أركان الجيش يشارك فيه رئيس الأركان وقادة الحرس الجمهوري والقوات البرية والدفاع الجوي والنواحي العسكرية الستة.

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