كشف أسباب عرض نسخة مقلدة لتمثال "بوذا" في الإمارات

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قال موقع "إرم نيوز" الإماراتي إن التمثال يظهر بالقرب من منطقة الرحبة، مشيرا إلى أنه أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا مقطع فيديو وصور للتمثال.

وذكر الموقع أن التمثال الذي تم عرضه على طريق الشيخ زايد الشهير، هو نسخة مقلدة، وتم عرضه ضمن فعالية ثقافية ترويجية تسمى "معرض الطريق السريع"، مشيرا إلى أنه يتم تنظيمها بواسطة "متحف اللوفر" في أبوظبي لدفع العامة للإقبال على زيارته.

وأوضح الموقع أن تاريخ التمثال الأصلى لهذه النسخة يعود إلى ما بين 1050 و1150 ميلادية، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق المعرض رسميا يوم الأحد المقبل 7 أبريل، وتشمل معروضات المتحف لوحات من عصر النهضة حتى العصر الحديث.