كشف أسباب عرض نسخة مقلدة لتمثال "بوذا" في الإمارات

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© AP Photo / Kamran Jebreili
وذكر الموقع أن التمثال الذي تم عرضه على طريق الشيخ زايد الشهير، هو نسخة مقلدة، وتم عرضه ضمن فعالية ثقافية ترويجية تسمى "معرض الطريق السريع"، مشيرا إلى أنه يتم تنظيمها بواسطة "متحف اللوفر" في أبوظبي لدفع العامة للإقبال على زيارته.
وأوضح الموقع أن تاريخ التمثال الأصلى لهذه النسخة يعود إلى ما بين 1050 و1150 ميلادية، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق المعرض رسميا يوم الأحد المقبل 7 أبريل، وتشمل معروضات المتحف لوحات من عصر النهضة حتى العصر الحديث.
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