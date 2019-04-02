إخلاء 700 معتمر بعد اندلاع حريق في مكة المكرمة

وأكدت وسائل إعلام سعودية إخلاء 700 معتمر دون أي إصابات.

وبحسب موقع "المناطق" السعودي وقع حادث حريق في فندق بحي الحفائر وكان الحادث عبارة عن اشتعال محدود في جزء من الأثاث في غرفة بالدور الثاني عشر من فندق مكون من 17 دور يسكنه 700 معتمر جرى إخلاؤه عن طريق وحدات الإنقاذ احترازيا فيما تم إخماد الحالة عن طريق أنظمة السلامة بالفندق.

وأضاف الموقع أنه تم الاطمئنان على ثلاثة من النزلاء لشعورهم باختناق بسيط في الموقع من قبل الهلال الأحمر.

وصرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف بأن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث.