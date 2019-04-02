البرغوثي: دعم "قمة تونس" للفلسطينيين غير واضح

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قال مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، إن طبيعة ما أعلنت عنه القمة العربية في تونس من دعم شهري للشعب الفلسطيني، ليس واضحا حتى الآن"، مضيفا: "مازال غير معروفة ما إذا كانت تبرعات موجوده حاليا أعيد ذكرها أم هي تبرعات جديدة".
© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
وأكد الأمين العام للمبادرة الوطنية، أن الشعب الفلسطيني يعيش أزمة بسبب قرصنة إسرائيل على أموال الشعب الفلسطيني، وهذا بدوره يؤدي إلى حالة اقتصادية خطيرة جدا، لذا فإن الشعب يحتاج إلى شبكة أمان مالي، حتى يستطيع الصمود في وجه الإسرائيليين.
وأشار البرغوثي، إلى أن تقديم الأموال لا يحل المشكلة، لأن الحل يكمن في اتخاذ الدول العربية قرارا بمقاطعة شاملة لإسرائيل وفرض عقوبات على كل من يتعامل معها لإجبارها على التوقف عن عمليات القرصنة، التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني.
وحول مدى رضاء الشعب الفلسطيني عن نتائج القمة العربية في تونس قال البرغوثي: "كنا نتوقع أكثر، لكن بكل أسف، عدة قمم عربية متتالية كانت تخرج بنفس القرارات والبيانات والإدانات"، مضيفا: "كنا نحتاج إلى أفعال حقيقية ومنها وقف كل أشكال التطبيع مع إسرائيل، لكن هذا لم يكن واضحا".
ولفت البرغوثي إلى أن القرارات التي صدرت عن قمة تونس لا تختلف كثيرا عن القرارات، التي صدرت عن القمم السابقة، وهي أقل بكثير مما يتطلبه الحال.
وتابع: "أكبر دليل على ذلك، عندما أعلنت المبادرة العربية للسلام على أساس إنهاء الاحتلال، ردت إسرائيل على ذلك بإعادة اجتياح الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية ولم تكن هناك ردود فعل على مستوى الحدث".
ونوه البرغوثي إلى أن ما صدر ويصدر عن القمم العربية أقل بكثير مما يجب فعله لحماية الشعب الفلسطيني، وأقل مما يجب أن تفعله الدول العربية لحماية نفسها من البطش الإسرائيلي، الذي طال جميع الدول العربية.
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