بيان عاجل من الخطوط الجوية الكويتية بشأن إلغاء بعض رحلاتها

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشركة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن بعض رحلاتها الجوية ستتعرض للإلغاء، نتيجة تأجيل تسلم طائراتها الجديدة من طراز "إيرباص A320"، من جانب مصنع الطائرات، إلى شهور يونيو/ حزيران وأكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني، بدلا من التاريخ المقرر وهو شهر مارس/ آذار.

وأوضحت الشركة أن هذه الطائرات ستحل محل طائرات ثلاثة قديمة من ذات الطراز، والتي تم وقفها عن العمل إعتبارا من أول نيسان/ إبريل الجاري تمهيدا لبيعها، وانتظارا لحصولنا خلال أسبوعين على الطائرات البديلة التي ستستأجرها الشركة لتحل محل الطائرات القديمة، فإن الشركة قد تضطر لإلغاء بعض رحلاتها ودمج البعض الآخر".

وقالت الخطوط الجوية الكويتية في تغريدة لها: "تعاملا مع هذا الظرف الطارئ، سنعمل على عودة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي خلال أيام قليلة إن شاء الله، وستتكفل الشركه بإيجاد البدائل للرحلات المتأثرة، آملين من عملائنا الكرام تفهم ما نواجهه من ظرف طارئ، وراجين أن يعذرونا عن أي إزعاج قد يتعرضون له والذي نأمل ونعمل على أن لا يطول أمده".